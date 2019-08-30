Кронштадт стал первым городом России с развернутой сетью мобильной связи 5G — «поймать» сигнал пятого поколения можно почти на всей населенной часть города-порта. Пилотный проект также запустили на территории московского ВДНХ.

На первом этапе мобильной связью 5G могут воспользоваться социально значимые объекты. Далее на основе сети в Кронштадте будут внедряться инновационные решения и сервисы в различных областях — транспорта, промышленности, образования, туризма. Сейчас сеть развернута на базе восьми станций, до конца сентября будут запущены еще четыре.

«Мы живем в цифровую эпоху. Сегодня умные технологии задают темпы роста экономики и определяют качество жизни людей. Использование цифровых технологий для нас важнейший приоритет в развитии города, потому что они позволяют вывести управление городом на новый уровень. Петербург обоснованно претендует на лидерство в цифровой трансформации России», — сказал врио губернатора Александр Беглов на II Петербургском Цифровом форуме.

Напомним, петербургские фонари планируют оборудовать передатчиками сетей пятого поколения мобильной связи. «Ленсвет» должен будет рассмотреть возможность размещения на опорах уличного освещения датчиков, что может стать стимулом для более эффективной работы связи, а также снизить расходование бюджетных средств. Первый в России звонок через сеть мобильной связи 5G был совершен 5 июля из Петербурга в Хельсинки, а Apple уже в 2020 году выпустит складной iPad с гибким экраном и поддержкой сетей 5G.