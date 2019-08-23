iPhone с тремя камерами, водонепроницаемые AirPods и 16-дюймовый MacBook: Bloomberg рассказал о новых продуктах Apple
Издание Bloomberg показало новые продукты Apple, которые готовятся к выходу в конце 2019 — начале 2020 года. Среди них три новых iPhone (с тремя камерами!), водонепроницаемые AirPods и 16-дюймовый MacBook, который обещает быть самым большим в линейке.
Уже совсем скоро Apple выпустит три новые модели iPhone. Так, iPhone Pro с третьим сенсором для сверхширокоугольных фото и видео, качество записи которого будет приближено к профессиональным камерам. FaceID обзаведется широкоугольным сенсором, который сможет распознавать «хозяина», даже когда устройство лежит на столе.
Повысится водостойкость смартфона и производительность процессора — в новые iPhone установят Apple A13, который также предназначен для быстрой работы технологий компьютерного зрения и дополненной реальности. Еще одной новинкой станет зеленый (да-да!) iPhone Xr с двойной задней камерой. А вот 5G придется подождать — смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения появятся в продаже только в 2020 году.
Apple обновит iPad Pro и бюджетную версию планшета, предназначенную для школ. У 11 и 12,9-дюймовых iPad Pro появятся новые камеры и процессор Apple A13. Apple Watch обновятся только в корпусах и ПО. А вот за AirPods можно порадоваться — в 2020 году они получат водонепроницаемость и ожидаемое пользователями шумоподавление.
Новый MacBook Pro обещает стать самым большим в линейке ноутбуков от Apple с 2012 года — тогда с продажи был снят MacBook Pro 17. Мастодонт получит экран диагональю не менее 16 дюймов, однако визуально выделяться не будет и из-за тонких рамок будет напоминать 15-дюймовые модели. По мнению источников Bloomberg, новый MacBook Pro должен будет удержать. и привлечь аудиторию профессиональных пользователей.
Напомним, ранее стало известно, что корпорация Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7. Ранее Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple. Также Apple готовит к запуску собственную банковскую карту Apple Card, которая будет будет выпускаться без срока окончания действия и CVV-кода.
На презентации 25 марта Apple объявила о разработке нового приложения Apple News+, которое включает в себя более 300 журналов мира. А еще компания отказалась от iTunes, выпустила черную тему и отдельную OS для iPad — эти и другие глобальные изменения Apple представила на Всемирной конференции разработчиков WWDC в Калифорнии. Кроме того, Джони Айв объявил о решении покинуть пост главного дизайнера Apple. А еще компания анонсировала новые эмодзи для iPhone. Среди изображений — йо-йо, ленивец, а также специальный набор, представляющий людей с ограниченными возможностями.
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