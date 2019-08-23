Издание Bloomberg показало новые продукты Apple, которые готовятся к выходу в конце 2019 — начале 2020 года. Среди них три новых iPhone (с тремя камерами!), водонепроницаемые AirPods и 16-дюймовый MacBook, который обещает быть самым большим в линейке.

Уже совсем скоро Apple выпустит три новые модели iPhone. Так, iPhone Pro с третьим сенсором для сверхширокоугольных фото и видео, качество записи которого будет приближено к профессиональным камерам. FaceID обзаведется широкоугольным сенсором, который сможет распознавать «хозяина», даже когда устройство лежит на столе.

Повысится водостойкость смартфона и производительность процессора — в новые iPhone установят Apple A13, который также предназначен для быстрой работы технологий компьютерного зрения и дополненной реальности. Еще одной новинкой станет зеленый (да-да!) iPhone Xr с двойной задней камерой. А вот 5G придется подождать — смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения появятся в продаже только в 2020 году.

Apple обновит iPad Pro и бюджетную версию планшета, предназначенную для школ. У 11 и 12,9-дюймовых iPad Pro появятся новые камеры и процессор Apple A13. Apple Watch обновятся только в корпусах и ПО. А вот за AirPods можно порадоваться — в 2020 году они получат водонепроницаемость и ожидаемое пользователями шумоподавление.

Новый MacBook Pro обещает стать самым большим в линейке ноутбуков от Apple с 2012 года — тогда с продажи был снят MacBook Pro 17. Мастодонт получит экран диагональю не менее 16 дюймов, однако визуально выделяться не будет и из-за тонких рамок будет напоминать 15-дюймовые модели. По мнению источников Bloomberg, новый MacBook Pro должен будет удержать. и привлечь аудиторию профессиональных пользователей.