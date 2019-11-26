Как снять свадьбу в диких горах Норвегии или регату в шторм? (Спойлер: у вас так точно не получится!)

Кирилл Гапешко: «Для роликов, где медийные персоны должны были объявлять лауреатов премии журнала «Собака.ru», мы решили использовать возможности нашего нового квадрокоптера. Мы хотели добиться эффекта пролета одним кадром – начиная с воздушной панорамы города и д портретного плана героя, который находился на площадке. При этом идея была в том, чтобы каждая история начиналась в ночное время и плавно переходила в дневное. Для этого использовалась техника съемки гиперлапсов: коптер плавно летит в течение длительного времени по заранее запрограммированному маршруту и делает большое количество фотографий, после чего из этой серии монтируется короткое видео на несколько секунд с эффектом ускорения времени. В проекте были и свои сложности: например, у всех героев очень плотное расписание, и зачастую мы узнавали о локации за день до съемок. Поэтому многие решения приходилось принимать молниеносно. В большинстве случаев сначала снимали персонажа, а затем придумывали, как сделать подлет и соединить его с финальной картинкой. Тут нам, безусловно, помогли опыт реализации аналогичных проектов, умение принимать быстрые решения и навыки репортажной съемки».