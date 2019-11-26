Как снять свадьбу в диких горах Норвегии или регату в шторм? (Спойлер: у вас так точно не получится!)

Студия Videoroom занимается производством видеороликов: в портфолио команды, которую собрали Кирилл Гапешко и Стас Печенкин, есть реклама, отчеты с презентаций и свадебные видео. Но самое интересное - это съемки в диких горах Лофотенских островов Норвегии, репортажи с парусных гонок в штормовых условиях и производство роликов про испытания боевых кораблей в центре Ладоги. А в этом году Videoroom для премии «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга» сняли короткометражки в труднодоступных локациях – от Лахта Центра до Зимнего дворца.
О «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Кирилл Гапешко: «Для роликов, где медийные персоны должны были объявлять лауреатов премии журнала «Собака.ru», мы решили использовать возможности нашего нового квадрокоптера. Мы хотели добиться эффекта пролета одним кадром – начиная с воздушной панорамы города и д портретного плана героя, который находился на площадке. При этом идея была в том, чтобы каждая история начиналась в ночное время и плавно переходила в дневное. Для этого использовалась техника съемки гиперлапсов: коптер плавно летит в течение длительного времени по заранее запрограммированному маршруту и делает большое количество фотографий, после чего из этой серии монтируется короткое видео на несколько секунд с эффектом ускорения времени. В проекте были и свои сложности: например, у всех героев очень плотное расписание, и зачастую мы узнавали о локации за день до съемок. Поэтому многие решения приходилось принимать молниеносно. В большинстве случаев сначала снимали персонажа, а затем придумывали, как сделать подлет и соединить его с финальной картинкой. Тут нам, безусловно, помогли опыт реализации аналогичных проектов, умение принимать быстрые решения и навыки репортажной съемки».
Стас Печенки: «Один из эпизодов, который запомнился, связан со съемками рэпера Boulevard Depo в здании рядом с ТЮЗом. Фишка ночных гиперлапсов в том, что в кадре все светится: фары машин, окна домов, фонари. Но когда приехали к театру ночью, поняли: ТЮЗ не подсвечивается вообще, а вокруг здания и сквера ни одного огонька. И тут видим афишу: через несколько дней на Пионерской площади запланирован фестиваль света прямо у главного входа в театр. В ролике мы получили хорошие кадры с неожиданным для зрителя салютом. Конечно, удача в сложных проектов иногда очень важна, но умение воспользоваться внезапными возможностями и получить нужный результат – еще важнее».
О свадебном путешествии в Норвегию
Кирилл Гапешко: «Если снимать свадьбы, то именно такие! Наши герои Лера и Леня – обладатели вдумчивых профессий (ученый и программист). Но несмотря на это, они большие любители фрирайда в горах. Именно поэтому у них родилась идея совместить свадьбу с поездкой на Лофотенские острова. Сначала был небольшой семейный праздник в Петербурге, а потом мы вместе отправились на машинах в Норвегию. Фантастический архипелаг, где остроконечные горы встают прямо из воды, с точки зрения съемок обладает огромным потенциалом. Но получить там красивые кадры – не самая простая задача: на Лофотенах почти нет инфраструктуры, горы совершенно дикие, все маршруты подъемов и спусков мы прокладывали сами, визуализируя их с помощью специальных программ, поднимались пешком, а оборудование несли на себе. Кроме этого, нам приходилось сражаться с переменчивой погодой – вот светит солнце, а через час уже валит снег: тебя сдувает штормовым ветром и видно всего на пару метров вперед»
Стас Печенкин: «Вся наша команда очень любит горы, мы понимаем их красоту, знаем, как показать ее, чтобы это было интересно, знаем, как работать в горной среде. Если неподготовленные люди попадут в такие условия съемки, то вряд ли смогут полностью сконцентрироваться непосредственно на съемочном процессе из-за банальных инстинктов, которые включаются у людей в сложных ситуациях. Мы же часто ездим в самые неожиданные и экстремальные места, поэтому нам эта обстановка хорошо знакома и лишь добавляет процессу нужного драйва».
Кирилл Гапешко: «Если говорить о каких-то необычных и экстремальных съемках, я бы еще выделил съемки с воды. Не так давно мы снимали парусную регату. Коптер пришлось запускать с небольшой лодки в серьезную качку, когда скорость ветра достигала 15 метров в секунду. Технически это очень сложная задача. Нам помог опыт работы с крупным спортивным форумом: тогда для минутного анонсирующего ролика мы задействовали десять локаций, в качестве актеров у нас были три профессиональные спортивные команды и три звезды мирового спорта, а весь процесс проходил в дождь и ветер. Интересной деталью была и аэросъемка с парусного катамарана в близких к штормовым условиях».
Стас Печенкин: «Такие экстремальные съемки для нас уже в какой-то мере стали нормой. Несмотря на легкое волнение мы всегда беремся за подобные задачи, потому что знаем: нам это интересно и нам это под силу. Конечно, есть и более спокойные, но не менее интересные проекты. Так, этим летом мы неделю путешествовали по Карелии, снимая нативную рекламу для сети отелей «Точка на карте» и немецкого автомобильного бренда. Многие даже не представляют, насколько красивые места находятся на расстоянии нескольких часов езды от Петербурга».
Videoroom о себе и о видеопродакшне
Кирилл Гапешко, Стас Печенкин: «Несмотря на то, что нашей видеостудии всего 3 года, в нашем портфолио уже есть интересные проекты, в том числе для известных людей и брендов. Мы все время расширяем свой кругозор и делаем что-то новое, ведь до тех пор, пока каждая съемка – это небольшое приключение, такой контент будет интересен людям. Если у вас необычный проект, идея или бизнес, свяжитесь с нами! Мы с радостью поможем воплотить самые смелые и амбизиозные задумки в области видеопроизводства».
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