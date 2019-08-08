Apple начала предупреждать о неисправности батареи, если она была заменена не в официальном сервисном центре. Выявив факт обращения к сторонним компаниям по ремонту смартфонов, операционная система предупредит об этом пользователя и посоветует провести сервисное обслуживание.

Как пишет издание iFixit, в разделе «Аккумулятор» на устройствах с установленной iOS 12 и 13 стала появляться надпись Невозможно проверить, что данный iPhone оборудован подлинным аккумулятором Apple. Информация о состоянии недоступна для данной батареи». Соответствующее предупреждение не влияет на работу батареи, однако отследить ее износ будет невозможно.

Таким образом корпорация хочет сподвигнуть пользователя обращаться только к официальным сервисным центрам и поставщикам комплектующих. При этом не имеет значения, какой аккумулятор установлен в iPhone, оригинальный или «копия».

Напомним, ранее стало известно, что корпорация Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7. Ранее Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple. Также Apple готовит к запуску собственную банковскую карту Apple Card, которая будет будет выпускаться без срока окончания действия и CVV-кода.

На презентации 25 марта Apple объявила о разработке нового приложения Apple News+, которое включает в себя более 300 журналов мира. А еще компания отказалась от iTunes, выпустила черную тему и отдельную OS для iPad — эти и другие глобальные изменения Apple представила на Всемирной конференции разработчиков WWDC в Калифорнии. Кроме того, Джони Айв объявил о решении покинуть пост главного дизайнера Apple. А еще компания анонсировала новые эмодзи для iPhone. Среди изображений — йо-йо, ленивец, а также специальный набор, представляющий людей с ограниченными возможностями.