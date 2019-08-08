Samsung представила новую версию флагманского смартфона Galaxy Note 10

Компания Samsung представила новую версию флагманского смартфона с поддержкой стилуса Galaxy Note 10. Дисплей занимает сразу 94% фронтальной поверхности, а также все модели новинки поддерживают передачу данных сети 5G.

Обновленный флагман представили в двух размерах. Так, модель Galaxy Note 10 оборудован дисплеем с диагональю 6,3 дюйма, Galaxy Note 10+ — 6,8 дюйма. Толщина корпуса из полированной нержавеющий стали и стекла составила 7,9 миллиметров. Кроме того, дисплей занимает 94% фронтальной поверхности и представлен в Dynamic AMOLED экране.

Начинка Galaxy Note 10 и 10+ — 7-ми нанометровый процессор и 12 гигабайт оперативной памяти. Встроенная память представлена в варианте 256 гигабайт, а также флагман поддерживает карты памяти до 768 гигабайт. Емкость аккумулятора 4300 мАЧ, а полная зарядка достигается за 30 минут.

Камера также получила апдейт — так, в Galaxy Note 10+ сразу четыре основных и одна фронтальная. Видео теперь можно снимать с эффектом боке — размытия фона. Кроме того, систему оборудовали живым фокусом и оптимизацией изображения. Что касается стилуса, устройство теперь распознает рукописный текст и переводит его в печатный, а также впервые можно управлять смартфоном удаленно при помощи жестов.