Samsung представила новую версию флагманского смартфона Galaxy Note 10
Компания Samsung представила новую версию флагманского смартфона с поддержкой стилуса Galaxy Note 10. Дисплей занимает сразу 94% фронтальной поверхности, а также все модели новинки поддерживают передачу данных сети 5G.
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Фото: Samsung
Обновленный флагман представили в двух размерах. Так, модель Galaxy Note 10 оборудован дисплеем с диагональю 6,3 дюйма, Galaxy Note 10+ — 6,8 дюйма. Толщина корпуса из полированной нержавеющий стали и стекла составила 7,9 миллиметров. Кроме того, дисплей занимает 94% фронтальной поверхности и представлен в Dynamic AMOLED экране.
Начинка Galaxy Note 10 и 10+ — 7-ми нанометровый процессор и 12 гигабайт оперативной памяти. Встроенная память представлена в варианте 256 гигабайт, а также флагман поддерживает карты памяти до 768 гигабайт. Емкость аккумулятора 4300 мАЧ, а полная зарядка достигается за 30 минут.
Камера также получила апдейт — так, в Galaxy Note 10+ сразу четыре основных и одна фронтальная. Видео теперь можно снимать с эффектом боке — размытия фона. Кроме того, систему оборудовали живым фокусом и оптимизацией изображения. Что касается стилуса, устройство теперь распознает рукописный текст и переводит его в печатный, а также впервые можно управлять смартфоном удаленно при помощи жестов.
Камера также получила апдейт — так, в Galaxy Note 10+ сразу четыре основных и одна фронтальная. Видео теперь можно снимать с эффектом боке — размытия фона. Кроме того, систему оборудовали живым фокусом и оптимизацией изображения. Что касается стилуса, устройство теперь распознает рукописный текст и переводит его в печатный, а также впервые можно управлять смартфоном удаленно при помощи жестов.
На российский рынок Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ поступят 23 августа. За минимальную версию с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 встроенной попросят 76 990 рублей, стоимость Galaxy Note 10+ стартует с 89 990 рублей.
Напомним, ранее стало известно, когда начнутся продажи Galaxy Fold от Samsung — первого смартфона с гибким экраном. Выход планировался еще в апреле, однако старт отложили после многочисленных жалоб на поломки экрана. В разложенном состоянии диагональ экрана Galaxy Fold составляет 7,3 дюйма с разрешением 1536 на 2152 пикселя, а в сложенном с использованием внешнего экрана — 4,6 дюйма с разрешением 840 на 1960 пикселей.
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