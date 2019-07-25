Российские ученые изобрели способ подзарядки гаджетов от тепла человеческого тела

Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета (МИСиС) совместно со шведскими и немецкими коллегами изобрели способ, позволяющий заряжать гаджеты от человеческого тела. Для этого они создали специальный термоэлектрический материал и снабдили его нанотрубками, которые в несколько раз повышают электропроводность.

Нанотрубки повышают проводимость электричества через термоэлектрический материал, за счет чего его способность конвертировать тепло в электроэнергию увеличивается. Инновация разработки ученых заключается в замене соединений, из которых создается материал — они использовали полимеры вместо сплава металлов, что позволило минимизировать рассеивание полученного от человеческого тела тепла.

Для того, чтобы получить из тепла энергию, ученые проложили нанотрубки на полопроводниковую подложку, а сверху «залили» их полимером. По словам участника научной группы Хабиба Юсупова, применять подобные технологии можно в дизайне — создавать браслеты для часов или чехлы для смартфона с поддержкой беспроводной зарядки, что позволит питать устройства на постоянной основе, не используя дополнительные источники электроэнергии.

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