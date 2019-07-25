Продажи смартфона с гибким экраном — Galaxy Fold от Samsung — начнутся в сентябре 2019 года. Выход первого сгибаемого гаджета планировался еще в апреле , однако старт отложили после многочисленных жалоб на поломки экрана.

Сейчас в компании «полностью оценили дизайн продукта и внесли необходимые улучшения». Защитный слой экрана Infinity Flex Display, на который приходился основной процент жалоб, был расширен, а также под дисплей были положены дополнительные металлические пластины, верх и низ сгиба защитили специальными колпачками, а пространство между шарниром сгиба и корпусом Galaxy Fold уменьшено.

Первые складные смартфоны Galaxy Fold раньше остальных начнут продавать в США по цене от 1980 долларов. Стоимость смартфона в России — от 150 до 200 тысяч рублей. Найти их можно будет только на официальном сайте Samsung и в магазинах розничной сети компании уже в сентябре, однако точная дата начала продаж пока не называется.

В разложенном состоянии диагональ экрана Galaxy Fold составляет 7,3 дюйма с разрешением 1536 на 2152 пикселя, а в сложенном с использованием внешнего экрана — 4,6 дюйма с разрешением 840 на 1960 пикселей. Второй вариант превращает устройство в обычный телефон, который легко помещается в карман. Датчик отпечатка пальца, которым оснащен смартфон, расположен на торце корпуса Galaxy Fold.