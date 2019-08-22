Вместе с инновационной системой нагревания IQOS «Собака.ru» продолжает менять города к лучшему. Уже четыре года бренд вдохновляет нас на это и ведет к будущему без дыма и пепла. А теперь призывает проявить заботу о планете: бренд поддерживает осознанное потребление и с недавних пор принимает свои девайсы на переработку. Он объединяет людей, которые хотят заботиться об окружающей среде и стать более экоотвественными. «Собака.ru», конечно, рада такой инициативе! Мы вместе с IQOS верим, что самые большие перемены начинаются с малого, что вклад каждого из нас очень важен, даже если он кажется незначительным. Предлагаем начать с простого: внесем порядок в свой дом и таким образом уменьшим свой экослед — разберемся, как отсортировать, подготовить отходы к утилизации и куда потом их нести.

Один шаг значит многое!

Почему сортировка так важна? Только представьте: каждый житель России выкидывает 400-500 килограммов мусора в год. Из-за этого территория под отходы ежегодно увеличивается на 0,4 млн га — это площадь, которую занимает Москва вместе с Санкт-Петербургом. Если не создать условия для переработки на всероссийском уровне, то уже через 10 лет эта площадь может увеличиться в два раза. В России пока перерабатывается только 4% всех отходов, около 2% — сжигается (что опасно как для экологии, так и для здоровья человека), все остальное — увы, оказывается на свалках. Для сравнения: в некоторых странах Евросоюза уже больше 60% отходов перерабатывается во вторичные ресурсы. Тем не менее в России намечаются тенденции к позитивным изменениям: при лучшем сценарии к 2020 году контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в каждом дворе. Но важно не ждать подходящего момента, а начать сортировать мусор уже сейчас: чем больше людей начнут делать это в нынешних условиях, тем лучше. Отправляя пластик или металл в специальные контейнеры, мы помогаем перерабатывающим заводам создавать качественное вторсырье. В дальнейшем из этих материалов могут появиться одежда, обувь, аксессуары и даже мебель. Так получится уменьшить количество потребляемых природных ресурсов. По оценкам Greenpeace, переработка отходов позволит к 2030 году сократить количество отходов в России на 75-80%.

Просто для вас — важно для будущего планеты.

Сделайте первый простой шаг — принесите ваш старый девайс IQOS в фирменный магазин. Бренд сдаст его на переработку, чтобы аккумулятор и пластик не наносили вреда окружающей среде.

Куда везти вторсырье? Вы eco-friendly*, воодушевлены концепций zero waste** — и уже спешите рассортировать все ненужные предметы. Советуем начать с другого. Прежде всего узнайте, установлены ли рядом с вашим домом контейнеры для утилизации отходов или пункты их приема. Они есть во многих российских городах, включая Санкт-Петербург, Казань, Курск, Сочи и Белгород — все точки фиксируются на специальной карте Recycle Map***. Прогуляйтесь налегке до пункта или контейнера, чтобы убедиться, что он там точно есть. Посмотрите, какие контейнеры установлены — они бывают разных цветов и каждый из них предназначен для своего вида мусора: черный — для органических отходов;

красный — для неперерабатываемых;

коричневый — для опасных;

зеленый — для стекла;

синий — для бумаги;

оранжевый — для пластика;

желтый — для картона. Но может стоять и один общий контейнер-сетка — для всех видов перерабатываемых отходов (кроме органических и опасных). В случае с пунктом приема узнайте, какие виды вторсырья принимают и в каком состоянии.

Как организовать пространство для сортировки дома? Сортировка не требует перепланировки кухни, достаточно установить несколько контейнеров: три — в самый раз. Один — для органических и других не сортируемых отходов. Второй — для макулатуры (его можно не держать на кухне). Третий — для перерабатываемого пластика, стекла и алюминия: обычно такого мусора набирается мало, потом его можно рассортировать уже на месте. Если же пластика образуется много, выделите для него отдельную, четвертую емкость. Можно ограничиться обычными ведерками, или емкостью с несколькими отделениями, а можно купить ресайкл-сумки или подобрать функциональный контейнер с необычным дизайном, который станет предметом интерьера. Как правильно отсортировать вещи и подготовить их к переработке? Впереди — самый ответственный для планеты и самый важный для эффективного ресайкла этап. Пластик Каждый год в мире производится 330 миллионов тонн пластика. Полностью исключить его из своей жизни сложно. Но можно использовать только тот вид пластика, что подлежит утилизации. Переработанное сырье может стать не только новой любимой парой кроссовок или очков, но и даже материалом для новых произведений искусства. Художники тоже приобщаются к экологичному образу жизни, поднимают важные проблемы и напоминают о них своим зрителям. Так появился новый стиль — ресайклд-арт. Из мусора получаются скульптуры, инсталляции, картины и другие предметы современного искусства, которые потом оказываются на выставках в крупных музеях. Для того чтобы понять, какой пластик — хороший (насколько это вообще возможно), а какой — нет, достаточно разобраться в маркировке. На упаковке, которая подходит для переработки, изображается треугольник из трех стрелок — «петля Мебиуса». Цифра внутри треугольника говорит о виде материала, например 1 означает полиэтилентерефталат, 41 — алюминий. Под треугольником — аббревиатура, которая обозначает тип материала, например PP — это полипропилен. Обычно на переработку берут упаковку с цифрами 1 (кроме бутылок от растительного масла и непрозрачных емкостей), 2, 4, 5 и 6. Не принимается тройка, семерка или вообще без каких-либо знаков. Для утилизации пластиковые емкости нужно ополоснуть. У бутылок открутить крышки и снять этикетки — это поможет лучше переработать материал и не испортить качество вторсырья. Обычно крышки можно сдавать вместе с другим пластиком, а вот обычные этикетки, как и термоусадочную пленку (например, от питьевых йогуртов), не принимают.

Стекло Стекло — чуть ли не идеальный материал для переработки: оно состоит из таких натуральных компонентов, как песок, сода, известь, и не наносит вреда окружающей среде. Важно и то, что при переработке стекло не теряет своих свойств. На ресайкл сдают банки, бутылки, флаконы и даже битое стекло. Но, например, хрусталь, оконное стекло и лампочки не подходят. Бумага Макулатуру делят на гофро-картон и все остальное: газеты, книги, бумажные пакеты. Их везде готовы принять. Термобумагу, фотографии, ламинированную бумагу, кальку, обои, бумажные салфетки и полотенца, стаканы из-под кофе, увы, придется выкинуть. Такие материалы либо содержат пластик, либо не годятся по соображениям гигиены. В пунктах приема ждут бумагу без металлических и пластмассовых деталей.

Металл Для переработки подходят алюминиевые и консервные банки, крышки от стеклянных банок и гильзы от свечей (без воска). Фольга и разнообразные баллончики — нет. Батарейки и другие опасные отходы К опасным отходам относят ртутные термометры, батарейки, аккумуляторы, просроченные лекарства, бытовую химию. Подобные отходы токсичны. Их вред для людей и окружающей среды огромен. Поэтому такие предметы нужно сдавать в специальные пункты. Ненужная одежда Вещи в хорошем состоянии можно продать, подарить, обменять, отправить на своп или в благотворительные фонды. В плохом — отдать на переработку: этим занимаются как всемирно известные бренды (в этом случае можно еще и получить скидку на последующие покупки), так и небольшие частные организации. Отнести можно не только одежду, но и обувь и всевозможный текстиль.

Техника и девайсы

Бытовая и компьютерная техника тоже считается опасной. Ее можно отнести в специальные места или же обменять на новую — некоторые магазины предлагают такую опцию. Бренд IQOS позаботился о своих клиентах и создал специальный сервис по сбору и переработке девайсов. В фирменных магазинах бренда принимают как неиспользуемые комплекты системы нагревания, так и по отдельности держатели и зарядные устройства. Так пользователь не только позаботится об окружающей среде и поддержит инициативу бренда, но и в качестве вознаграждения от бренда получит баллы, если он зарегистрирован в программе лояльности IQOS CLUB. При желании можно также сдать блок питания, кабель, чистящее устройство и аксессуары для IQOS.

Как устроен процесс переработки девайсов IQOS: сначала элементы устройства подвергаются дроблению, затем различными механизированными способами их разделяют по видам материалов. Переработка позволяет сократить количество отходов, благодаря вовлечению их в дальнейший оборот в виде полученного вторичного сырья: например, из элементов, входящих в состав аккумулятора, получается карбонат лития и соли кобальта, лом черных и цветных металлов. В бренде IQOS следят за процессом утилизации — все фиксируется на фото и видео. Конечно, невозможно за один день спасти планету и решить глобальные экологические проблемы. Но вместе мы можем запустить цепочку изменений к лучшему. Просто для вас — важно для будущего планеты.