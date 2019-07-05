Корпорация Apple уже в 2020 году выпустит складной iPad с гибким экраном и поддержкой сетей 5G. Новым устройством «ребята из Купертино» планируют ответить на планы Microsoft выпустить планшет с двумя экранами.

Как пишет газета United Daily News, аналитики исследовательской компании IHS Markit отмечают: новинка от Apple будет оснащена гибким экраном диаметром, как у Macbook, однако точно неизвестно, сколько дюймов он будет составлять — 12, 13 или 15. В новом iPad будет установлен мобильный процессор А-серии, а также антенны пятого поколения связи (5G).

В июне известный своими точными прогнозами аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Apple выпустит новое поколение iPhone с поддержкой сети 5G уже в следующем году. Сначала инновационными антеннами будут оснащены только премиальные версии устройств, а в 2021-ом — вся линейка новых смартфонов.

Аналитики считают, что с помощью нового iPad Apple планирует составить конкуренцию будущему планшету от Microsoft, который также оснастят двумя экранами. В июне инсайдеры сообщали, что компания начала проводить внутрикорпоративные демонстрации прототипа устройства, который получил рабочее название Centaurus.

Напомним, в конце июня стало известно, что главный дизайнер компании Apple Джони Айв покидает компанию. Кресло Айва займут сразу два члена команды Apple — вице-президент по промышленному дизайну Эванс Ханки и вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай. Также Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор.

Ранее Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple. На презентации 25 марта Apple объявила о разработке нового приложения Apple News+. Оно включает в себя более 300 лучших журналов мира. А еще компания отказалась от iTunes, выпустила черную тему и отдельную OS для iPad.