На фотографию с панорамным видом красивого здания попал прохожий? Друг влез в кадр без вашего ведома и испортил снимок? Не беда! Разработчики компании Do Something Good представили приложение Bye Bye Camera, которое с помощью искусственного интеллекта удаляет с фотографии случайно попавших туда людей.

Разработчики компании Do Something Good задумывали свое новое приложение, получившее название Bye Bye Camera, как арт-объект практического применения, а его появление стало попыткой иначе взглянуть на цифровую эру. Приложение может удалить любого «неудобного» человека, попавшего на снимок, а вот собак «стереть» не может (к счастью!)

Программа использует искусственный интеллект и технологию YOLO (You Only Look Onсe), которая может почти мгновенно обозначить контур человека, а также инструмент от Adobe — «контекстно-зависимую заливку», с помощью которой вырезанный контур закрашивается по аналогии с окружающими предметами.

Приложение Bye Bye Camera в настоящий момент доступно только для смартфонов под управлением операционной системы iOS — и стоит 2,99 доллара. О том, собираются ли разработчики выпускать версию для Androin, пока не сообщается.

Напомним, ранее в Сети появился Telegram-бот, который создает бассейны с видом на что угодно. Правда, он работает по системе, обратной приложению Bye Bye Camera — накладывает изображение поверх другого. С помощью бота можно поплавать возле панельных многоэтажек, электростанций или достопримечательностей Караганды — а мы сделали свою версию (спойлер: в стилистике Little Big!)