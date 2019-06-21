Apple отзывает партию 15-дюймовых MacBook Pro из-за угрозы взрыва батареи. Опасными для пожарной безопасности считаются лэптопы, проданные в период с сентября 2015 года по февраль 2017-го.

Специалисты Apple обнаружили перегрев батареи в MacBook Pro с дисплеем Retina, выпущенных в середине 2015 года — выявленный изъян может угрожать пожарной безопасности и привести ко взрыву устройства. Компания бесплатно заменит аккумулятор в потенциально опасном MacBook — для того, чтобы проверить свой ноутбук, достаточно ввести его серийный код в специальную форму на сайте.

Сообщается, что замена батареи будет осуществляться в сервисных центрах или официальных магазинах Apple. Процедура займет от одной до двух недель — перед сдачей MacBook Pro в ремонт в компании просят позаботиться о сохранении всех данных, хранящихся на ноутбуке.

Напомним, ранее стало известно, что корпорация Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7. Ранее Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple. На презентации 25 марта Apple объявила о разработке нового приложения Apple News+. Оно включает в себя более 300 лучших журналов мира. А еще компания отказалась от iTunes, выпустила черную тему и отдельную OS для iPad — эти и другие глобальные изменения Apple представила на Всемирной конференции разработчиков WWDC в Калифорнии.