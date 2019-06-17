Молодой бренд смартфонов realme представил 3 новые модели для российского рынка
Первыми устройствами нового бренда realme, которые уже доступны российским пользователям, стали модели realme 3 Pro, realme 3 и realme C2.
С момента создания в мае 2018 года компания realme успела завоевать доверие пользователей на 10 мировых рынках, таких стран как Индия, Индонезия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Египет и других. В своих разработках realme ориентируется на активную молодую аудиторию, представляя современные смартфоны с высокой производительностью по доступным ценам. Недаром компания была основана в Национальный день молодежи Китая.
Вот что сказал директор по маркетингу российского офиса realme Чиенжан Уонг на презентации новых смартфонов: «Мы рады представить первые модели бренда. Российский рынок смартфонов – один из самых динамичных, а среди пользователей много тех, кто интересуется развитием мобильных технологий и следит за трендами. realme нацелен на широкое взаимодействие с потребителями, и мы надеемся, что компания сможет занять в России достойное место, как это уже случилось в других странах».
Познакомимся поближе с первыми моделями бренда, которые уже появились на российском рынке.
1. realme 3 Pro – флагман для молодежи. Это мощный и быстрый смартфон, обеспечивающий отличную производительность в играх и приложениях. Модель представлена в двух расцветках — «синий нитро» и «фиолетовая молния».
2. realme 3 – cтильный смартфон с 6,2-дюймовый экраном. Благодаря двойной основной камере (13 + 2 МП), ночному режиму, возможностям Chroma Boost и мощному процессору MediaTek Helio P70 смартфон позволяет делать невероятные снимки. Модель представлена в двух расцветках — «лазурный градиент» и «черный градиент».
3. realme C2 – модель с огромным 6.1-дюймовым экраном и мощным аккумулятором на 4000 мАч. realme C2 оснащен двойной основной камерой (13 + 2 МП) с искусственным интеллектом и восьмиядерным процессором MediaTek Helio P22. Новинка представлена в двух цветах – «черный бриллиант» и «синий бриллиант».
17 июня начиная с 10 часов утра и до 9:59 утра 24 июня, на Tmall пользователям будет доступна скидка в размере 3 000 рублей на модели realme 3 Pro, realme 3, а при покупке realme C2 покупатели получат купон на сумму 500 рублей. На сайте DNS все покупатели смартфонов realme получат в подарок наушники JBL. На Onlinetrade покупатели realme смогут получить бонусы в размере до 1 200 рублей.
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