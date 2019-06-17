С момента создания в мае 2018 года компания realme успела завоевать доверие пользователей на 10 мировых рынках, таких стран как Индия, Индонезия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Египет и других. В своих разработках realme ориентируется на активную молодую аудиторию, представляя современные смартфоны с высокой производительностью по доступным ценам. Недаром компания была основана в Национальный день молодежи Китая.

Вот что сказал директор по маркетингу российского офиса realme Чиенжан Уонг на презентации новых смартфонов: «Мы рады представить первые модели бренда. Российский рынок смартфонов – один из самых динамичных, а среди пользователей много тех, кто интересуется развитием мобильных технологий и следит за трендами. realme нацелен на широкое взаимодействие с потребителями, и мы надеемся, что компания сможет занять в России достойное место, как это уже случилось в других странах».