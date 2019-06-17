Mail.ru запустила собственный голосовой помощник «Маруся»

Компания Mail.ru Group запустила собственный голосовой помощник «Маруся». Первое время ассистент будет работать в тестовом режиме, однако уже сейчас может отвечать на вопросы, включать музыку, рассказывать сказки, прогнозировать погоду и выбирать билеты в кино.

«Маруся» будет обучаться самостоятельно при помощи нейросетей — для того, чтобы лучше понимать пользователя и выдавать наиболее осмысленные ответы. В компании также предполагают, что со временем ассистент будет интегрирован в другие продукты Mail.ru Group и сторонние сервисы — можно будет послушать озвученные «Марусей» «Новости Mail.ru», заказать еду или вызвать такси.

«Мы обучаем нейросеть для определения намерений пользователя и понимания вопросов, которые он задает. Алгоритмы поиска помогают нам извлекать важные факты из сказанного и формировать осмысленные ответы. Также глубокие сети обучаются распознаванию речи пользователя на миллионах примеров, что позволяет одинаково хорошо понимать различные особенности речи, варианты произношения и специфическую дикцию», — приводит ТАСС слова вице-президента Mail.ru Group Анны Артамоновой.

Сейчас голосовой помощник «Маруся» можно скачать в AppStore и Google Play — для доступа к ассистенту необходимо оставить заявку на официальном сайте компании или попросить доступ у тех, кто уже тестирует программу. Кроме того, Mail.ru Group разрешила подключаться к приложению внешним разработчикам, которые через специальную форму на сайте могут получить доступ к платформе разработки программы и привнести в нее свои улучшения.

Напомним, о том, что Mail.ru Group уже этим летом планирует запуск собственного голосового помощника «Маруся» с технологиями искусственного интеллекта, стало известно в апреле. Самый известный голосовой помощник российской разработки на данный момент — «Алиса» от «Яндекса». В мае 2018 года компания представила «умную» колонку «Яндекс.Станция» — домашняя мультимедиаплатформа с встроенным голосовым помощником «Алиса», первое устройство, самостоятельно спроектированное компанией. Позже Покрас Лампас создал дизайн для лимитированной серии «Яндекс.Станций». «Я верю, что синтез искусства, технологий и новых медиа создает новую ступень коммуникации, стирая границы между странами и объединяя мировые культуры», — рассказал тогда художник.