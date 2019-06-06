3 июня на Всемирной конференции разработчиков WWDC в Калифорнии Apple представила свои новые разработки. Среди них — программа Find Me, вызвавшая множество вопросов технологического сообщества всвязи с риском слежки за пользователями. Сервис способен отследить пропавшее или украденное устройство Apple, даже если оно выключено или находится в «спящем» режиме и не подключено к интернету.

Приложение Find Me, «Локатор», объединяет функции двух других сервисов Apple — «Найти iPhone» и «Найти друзей». В отличие от них, «Локатор» может находить устройства, даже если они не подключены к интернету. Это стало возможно благодаря end-to-end шифрованию — для того, чтобы это произошло, необходимо как минимум два устройства, после чего при настройке программа создаст ключ, уникальный для каждого из них.

После настройки устройства открытый ключ начинает транслироваться через Bluetooth, который постоянно обновляется, однако связан с первой версией, которая является закрытым ключом, поэтому устройство по-прежнему можно найти. Для того, чтобы «Локатор» обнаружил потерянное или украденное устройство, нужно, чтобы рядом с ним оказались другие гаджеты Apple — например, прошел человек с iPhone. Телефон примет от искомого устройства по Bluetooth открытый ключ, зашифрует с его помощью местоположение и передаст на сервер Apple вместе с зашифрованным ключом, который будет играть роль идентификатора.