В России стартовали продажи обновленного (и легендарного!) фотоаппарата «Зенит»

Сегодня, 4 июня, стартовали продажи обновленного фотоаппарата «Зенит». Новинка получила название «Зенит М» и разработана в коллаборации с немецким производителем Leica Camera AG. Объектив традиционно российский, на выходе получаются изображения с уникальным боке и эффектом мягкого фокуса, а дизайн повторяет легендарную линейку времен СССР.

Создатели обновленной легенды уверены — «Зенит М» будет пользоваться спросом не только у соотечественников, но и за рубежом. По словам исполнительного директора компании-производителя «Ростех» Олега Евтушенко, первая партия получила множество предзаказов и была полностью реализована. «Поэтому уже сейчас можно говорить об успешности совместного проекта «Ростеха» и компании Leica по возрождению легендарного отечественного бренда», — резюмирует он.

«Зенит М» — цифровая дальномерная фотокамера, разработанная на основе оригинального «Зенита» и камер Leica M (Type 240). Новое поколение получило объективы Zenitar 35 mm f/1.0 полностью российского производства — изображения, снятые на него, получаются с эффектом боке (часть снимка оказывается не в фокусе, — прим. ред.) и мягкого фокуса. Дизайн камеры повторяет облик легендарных советских аппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий».

«Значение этого события для нас трудно переоценить. Долгая работа, начиная от задумки камеры и заканчивая ее воплощением, наконец привела к главному — возможности ее приобретения, которая появилась у огромного количества поклонников «Зенита» и фотографов по всему миру. Думаю, это нечто более масштабное, чем начало продаж одной фотокамеры — принципиально новый виток в истории всего бренда», — рассказал РИА «Новости» генеральный директор Красногорского завода имени С. А. Зверева, на котором с 1952 году выпускался «Зенит», Вадим Калюгин.

«Зенит» — советский малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, первый выпускающийся на Красногорском механическом заводе и также первый под маркой «Зенит». Камера одной из первых в мире оснащалась пентапризмой. Производство стартовало в 1952 году, а всего «Зенитов» было выпущено чуть менее 40 тысяч.

Вещи «из прошлого» уверенно приходят в настоящее (в обновленном виде!) Напомним, ранее японская компания Bandai, специализирующаяся на производстве игрушек и видеоигр, представила обновленную серию легендарных тамагочи. Новинка Tamagotchi On оснащена LCD-экраном и тремя физическими кнопками управления. Теперь можно не только кормить питомца и вовремя с ним играть, но и заводить друзей, семью, потомство и даже отправляться в путешествия!