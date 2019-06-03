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Xiaomi и Oppo представили смартфоны со спрятанной под экран фронтальной камерой — для тех, кто не любит «челки»

Компании Xiaomi и Oppo представили прототипы смартфонов со спрятанной под экран фронтальной камерой. Теперь те пользователи, которые не любят так называемые «челки» на гаджетах, могут скроллить спокойно.

  • @Xiaomi

Во время работы со смартфоном камера не видна. Она появляется только после запуска приложения, в котором можно сделать снимок — тогда верхняя часть экрана затемняется, а место нахождения камеры выделяется в кружок. Однако ждать достойного качества от  «спрятанных» камер пока что не стоит. «Первое время камеры, спрятанные под экраном, будут делать снимки худшего качества, чем обычные — потери неизбежны. Ни одна новая технология не может сразу стать идеальной», — отметил вице-президент компании Орро Брайан Шен. 

Напомним об еще одной технологической новинке. 20 февраля корпорация Samsung представила Galaxy Fold — первый смартфон со сгибаемым экраном и 6-ю камерами. Как пообещали на презентации Samsung в Сан-Франциско, новый Galaxy Fold станет доступен для предзаказа в России во втором квартале 2019 года. Позже стала известна и цена гаджета — найти его можно будет только на официальном сайте Samsung и в магазинах розничной сети компании.


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