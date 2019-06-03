Xiaomi и Oppo представили смартфоны со спрятанной под экран фронтальной камерой — для тех, кто не любит «челки»
Компании Xiaomi и Oppo представили прототипы смартфонов со спрятанной под экран фронтальной камерой. Теперь те пользователи, которые не любят так называемые «челки» на гаджетах, могут скроллить спокойно.
Во время работы со смартфоном камера не видна. Она появляется только после запуска приложения, в котором можно сделать снимок — тогда верхняя часть экрана затемняется, а место нахождения камеры выделяется в кружок. Однако ждать достойного качества от «спрятанных» камер пока что не стоит. «Первое время камеры, спрятанные под экраном, будут делать снимки худшего качества, чем обычные — потери неизбежны. Ни одна новая технология не может сразу стать идеальной», — отметил вице-президент компании Орро Брайан Шен.
For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲— OPPO (@oppo) 3 июня 2019 г.
You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY
Do you want a sneak peek at the future? Here you go...introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1— Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) 3 июня 2019 г.
Напомним об еще одной технологической новинке. 20 февраля корпорация Samsung представила Galaxy Fold — первый смартфон со сгибаемым экраном и 6-ю камерами. Как пообещали на презентации Samsung в Сан-Франциско, новый Galaxy Fold станет доступен для предзаказа в России во втором квартале 2019 года. Позже стала известна и цена гаджета — найти его можно будет только на официальном сайте Samsung и в магазинах розничной сети компании.
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