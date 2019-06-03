Компании Xiaomi и Oppo представили прототипы смартфонов со спрятанной под экран фронтальной камерой. Теперь те пользователи, которые не любят так называемые «челки» на гаджетах, могут скроллить спокойно.

Во время работы со смартфоном камера не видна. Она появляется только после запуска приложения, в котором можно сделать снимок — тогда верхняя часть экрана затемняется, а место нахождения камеры выделяется в кружок. Однако ждать достойного качества от «спрятанных» камер пока что не стоит. «Первое время камеры, спрятанные под экраном, будут делать снимки худшего качества, чем обычные — потери неизбежны. Ни одна новая технология не может сразу стать идеальной», — отметил вице-президент компании Орро Брайан Шен.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY — OPPO (@oppo) 3 июня 2019 г.