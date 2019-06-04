Apple отказалась от iTunes, выпустила черную тему и отдельную OS для iPad
3 июня на Всемирной конференции разработчиков WWDC в Калифорнии Apple представила свои новые разработки. Среди них черная тема на iOS и отдельная операционная система для iPad. Apple также отказалась от медиапроигрывателя iTunes — в новой версии macOS компания разделила его на три отдельных приложения. Теперь музыка, телепроекты и подкасты будут находится на разных платформах, однако все еще связаны с Apple Music.
Официально об обновлениях рассказали на Всемирной конференции разработчиков WWDC, которая проходит в этом году с 3 по 7 июня в Калифорнии. Apple планирует отказаться от iTunes на Mac в пользу трех отдельных приложений — для воспроизведения музыки, телепроектов и подкастов. Кроме того, при интеграции с iPhone медиаплеер больше не запускается — раньше iTunes автоматически предлагал синхронизировать контент.
Еще одно глобальное обновление корпорации — «темная» тема на iOS 13. По словам вице-президента по программной разработке Apple Крейга Федериги, в новой версии операционной системы приложения запускаются до двух раз быстрее, а разблокировка по Face ID ускорилась на 30%. Кроме того, программы занимают на 50% меньше памяти, а размер обновлений уменьшился на 60%.
В iOS 13 также обновили клавиатуру — теперь набор осуществляется непрерывным «свайпом». Ранее такая функция была возможна только при установке сторонних приложений. Помимо прочего, обновлены «классические» приложения — «Напоминания» и «Фото» получили возможность группировать контент по событиям, а «Найти друзей» и «Найти iPhone» объединились в одну программу Find My, которая отслеживает все устройства, включая гаджеты членов семьи и друзей.
Отдельной операционной системой теперь снабжены iPad — корпорация представила iPadOS с улучшенной многозадачностью и переосмысленным экраном «домой». Теперь на стартовую страницу можно прикрепить виджеты, запускать два окна с одним приложением, а в Safari открывается настольная версия — такая же, как на macOS. iPadOS поддерживается на iPad Air 2, iPad mini 4, классическом iPad 5, а также линейке iPad Pro.
Напомним, ранее стало известно, что корпорация Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7. Ранее Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple. На презентации 25 марта Apple объявила о разработке нового приложения Apple News+. Оно включает в себя более 300 лучших журналов мира. Узнать полный список представленных новшеств от ребят из Купертино можно в нашем специальном материале.
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