Apple отказалась от iTunes, выпустила черную тему и отдельную OS для iPad

3 июня на Всемирной конференции разработчиков WWDC в Калифорнии Apple представила свои новые разработки. Среди них черная тема на iOS и отдельная операционная система для iPad. Apple также отказалась от медиапроигрывателя iTunes — в новой версии macOS компания разделила его на три отдельных приложения. Теперь музыка, телепроекты и подкасты будут находится на разных платформах, однако все еще связаны с Apple Music.

Официально об обновлениях рассказали на Всемирной конференции разработчиков WWDC, которая проходит в этом году с 3 по 7 июня в Калифорнии. Apple планирует отказаться от iTunes на Mac в пользу трех отдельных приложений — для воспроизведения музыки, телепроектов и подкастов. Кроме того, при интеграции с iPhone медиаплеер больше не запускается — раньше iTunes автоматически предлагал синхронизировать контент.

Еще одно глобальное обновление корпорации — «темная» тема на iOS 13. По словам вице-президента по программной разработке Apple Крейга Федериги, в новой версии операционной системы приложения запускаются до двух раз быстрее, а разблокировка по Face ID ускорилась на 30%. Кроме того, программы занимают на 50% меньше памяти, а размер обновлений уменьшился на 60%.