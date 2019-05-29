Ноутбук с 6 самыми опасными компьютерными вирусами продали за 1,3 млн долларов. Оказалось, это арт-перформанс

Китайский художник Го Одун создал самый опасный ноутбук, начиненный самыми опасными компьютерными вирусами. На его «борту» находится вредоносное программное обеспечение, которое нанесло мировой экономике ущерб в размере около 95 миллиардов долларов. Вчера, 28 мая, стало известно, что его продали — за 1,3 миллиона долларов. Неплохая цена для подержанного «ящика Пандоры»!

Оказалось, подержанный ноутбук от Samsung 2008 года с установленной Windows XP является арт-перформансом. Подготовка к нему обошлась китайскому художнику Го Одуну в 10 тысяч долларов — он заразил лэптоп вирусами WannaCry, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, DarkTequila и BlackEnergy, которые (и это только по приблизительным подсчетам) нанесли мировой экономике ущерб в размере около 95 миллиардов долларов. Покупатель, в руках которого теперь находится компьютерная Пандора, предпочел скрыть свою личность.

Пока ноутбук остается изолированным от Wi-Fi или USB-подключений, опасная смесь цифровых ужасов, которую он содержит, не может распространиться. Сайт аукциона заранее предупреждал потенциальных покупателей об опасности. «Как покупатель вы признаете, что эта работа представляет потенциальную угрозу безопасности. Отправляя заявку, вы соглашаетесь и подтверждаете, что приобретаете эту работу как произведение искусства или по академическим причинам и не собираетесь распространять вредоносное ПО», — говорится в сообщении аукциона.

По словам самого художника, он хотел создать физическое представление о худших киберугрозах. «У нас есть такая фантазия, что вещи, которые происходят в компьютерах, на самом деле не могут повлиять на нас, но это абсурд. Вирусы, которыми заражают сети или общественные инфраструктуры, могут нанести прямой вред», — рассказал Го Одун.