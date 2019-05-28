Apple впервые с 2015 года обновила линейку iPod touch

Корпорация Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7.

Процессор A10 Fusion позволил обзавестись обновленному iPod touch дополненной реальностью — теперь динозавры на улицах города можно увидеть и через плеер. Гаджет также поддерживает групповые звонки FaceTime. Компания отмечает, что производительность iPod увеличилась вдвое, а качество графики до трех раз — при этом устройство все так же долго работает без подзарядки.

Обновленный iPod touch оснащен четырехдюймовым дисплеем Retina, поддерживает игровой сервис Apple Arcade и любой аксессуар для прослушивания музыки. Также плеер впервые выпускается с объемом памяти в 256 гигабайт, а вот с 64-гигабайтной версией Apple попрощалась. На официальном сайте компании сообщается, что «продажи начнутся позже» — стартовая цена для России составляет 18990 рублей за версию с 32 гигабайтами, 28190 рублей придется выложить за плеер с 128 гигабайтами, а для бесконечного количества музыки на 256 гигабайтах — 37390 рублей.

Напомним, ранее компания Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple. На презентации 25 марта Apple объявила о разработке нового приложения Apple News+. Оно включает в себя более 300 лучших журналов мира. Узнать полный список представленных новшеств от ребят из Купертино можно в нашем специальном материале.