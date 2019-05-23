«Яндекс» представил сеть облачных ресторанов, научил «Алису» управлять умным домом и показал «Яндекс.Модуль»

Сегодня компания «Яндекс» представила свои новые разработки на ежегодной конференции Yet another Conference . Среди новинок — сеть облачных ресторанов, технология «умный дом» под управлением голосового помощника «Алиса», а также «Яндекс.Модуль».

Теперь голосовой помощник «Алиса» управляет технологиями «умного дома» — так, с помощью «Алисы» можно включить и выключить свет или чайник, убавить температуру на кондиционере или сделать громче телевизор. Для управления понадобится «Яндекс.Станция» или приложение «Алиса», а также сама лампочка, розетка или прибор — то , чем будет управлять голосовой помощник.

Второе новшество, представленное «Яндексом» — сеть облачных ресторанов. Она будет работать совместно с ресторанами-партнерами, которые обладают высоким рейтингом «Яндекс.Еды» на базе проекта «Яндекс.Шеф». В облачных ресторанах будут готовить самые популярные у пользователей «Яндекс.Еды» блюда — такие, как борщ, котлеты, салат «Цезарь» и сырники. Стоимость блюд не будет превышать 250 рублей. Финальное меню пока неизвестно, однако сервис запустится в Санкт-Петербурге уже этим летом.

На конференции был представлен «Яндекс.Модуль» — устройство, которое подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране. «Яндекс.Модуль» синхронизируется с голосовым помощником «Алисой» и «Яндекс.Станцией» — с помощью него можно регулировать уровень громкости звука, ставить воспроизведение видео на паузу, а также включать музыку. Стоимость «Яндекс.Модуля» составит 1990 рублей.

Также «умнее» станут автомобили. Компания представила новую версию «Яндекс.Авто», которая появится на бортовых компьютерах автомобилей уже к концу этого года. Благодаря ней, открыть машину или запустить двигатель можно будет со смартфона, прогреть салон или включить кондиционер — не выходя из дома, а также моментально узнать перемещениях авто — если его угоняют или эвакуируют. Также сообщается, что оплата топлива и парковок будет встроена прямо в мультимедийную систему.

Сейчас представленные товары можно приобрести на маркетплейсе «Беру» — совместном проекте «Яндекса» и Сбербанка.