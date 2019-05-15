Возвращение легенды: Bandai представила обновленную серию тамагочи

Японская компания Bandai, специализирующаяся на производстве игрушек и видеоигр, представила обновленную серию легендарных тамагочи. Новинка Tamagotchi On оснащена LCD-экраном и тремя физическими кнопками управления. Теперь можно не только кормить питомца и вовремя с ним играть, но и заводить друзей, семью, потомство и даже отправляться в путешествия!

В памяти обновленного тамагочи Tamagotchi On может храниться 16 поколений виртуальных питомцев. Функционал игры также расширился — теперь за тамагочи можно не только ухаживать, но и помогать ему завести друзей, собственных домашних питомцев, семью и детей, отправлять в путешествия и на шоппинг. Обновленный тамагочи также можно «прошивать» с помощью приложения Tamagotchi App — это значит, что у новой игрушки появится как минимум беспроводной интерфейс Bluetooth.

Tamagotchi On выйдет в четырех цветах — «Розовая фея», «Голубая фея», «Волшебный фиолетовый» и «Волшебный зеленый». С помощью обновленного девайса можно будет подключаться к тамагочи друзей, дарить подарки и путешествовать вместе. А потомство, полученное от двух разных тамагочи, обещает быть с «собственным персональным характером» благодаря множеству вариантов предустановленных персонажей.

В продажу Tamagotchi On поступит в конце июля 2018 года — уже сейчас доступен предзаказ по цене в 60 долларов.

Первые тамагочи появились в ноябре 1996 года — в первые годы их было произведено более 40 миллионов. Помимо официальных, выпускались миллионы экземпляров аналогов или подделок, обычно китайского производства. Смысл игры заключается в интерактивном наблюдении за жизнью питомца, от вылупления из яйца и до смерти. В первых версиях можно было играть только за одного питомца, но в последующих версиях были добавлены новые персонажи: морская серия, болотная, лесная, мальчик и девочка, дьявол и ангел.