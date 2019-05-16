Тренер по бегу, триатлеты, баскетболист и боксер тестируют Apple Watch

Вместе с опытными спортсменами разбираемся, зачем нужен популярный гаджет профессионалам, любителям и начинающим

Сезон пробежек и тренировок на улицах стартовал, в ближайшее время на улицах появится все больше людей, которые готовятся к набирающим с каждым годом популярность массовым забегам и марафонам! Вместе с нашим партнером iPort — Apple Premium Reseller в Санкт-Петербурге, мы попросили пятерых спортсменов протестировать Apple Watch и честно рассказать о тренировках с популярным гаджетом.

Исследовать себя

C виду Apple Watch не выдают в себе спортивный агрегат, но при этом содержат все необходимые для тренировок измерительные приборы. В 10-миллиметровом корпусе скрыты оптический датчик сердечного ритма, который мониторит пульс, GPS, барометрический высотомер, акселерометр и не только. С помощью Apple Watch можно даже сделать электрокардиограмму, и сейчас эту функцию уже активно используют в США и Европе, а в Apple обещают, что со временем она появится во множестве других стран (надеемся, и у нас!). Используя часы во время тренировки, узнаешь не только точное расстояние, которое удалось пройти на прогулке, преодолеть во время забега или даже проплыть во время тренировки в бассейне (да, Apple Watch не боятся воды!). Но также получаешь информацию о том, как это все отразилось на состоянии организма — каким образом менялся сердечный ритм, сколько было сожжено калорий и какие спортивные цели можно смело ставить себе на будущее.

У Марии Apple Watch Series 4, серебристый алюминий, cпортивный ремешок Nike цвета «светлая бирюза/светлая волна»





Мария Малышева, мастер спорта по легкой атлетике, тренер по бегу и функциональной подготовке Обычно, чтобы произвести необходимые замеры, перед тренировкой приходится обвешивать себя сразу несколькими гаджетами. Классно, что множество датчиков может поместиться и в одних невесомых часах, которые ты даже не замечаешь на руке. С ними комфортно бегать и даже спать — в отличие от других спортивных часов тебе в глаза не светит фонарик, фиксирующий показания пульса. Другой яркий плюс — Apple Watch подходят для воды и записывают тренировку в бассейне. А неделю назад я была в горах и открыла для себя тренировку «Пеший туризм»: часы анализировали перепады высот, длительность спусков и то, как восхождение отражалось на моем сердечном ритме.

Получить тренера, который всегда с тобой

Как только вы приступаете к утренней пробежке, часы это замечают и предлагают начать тренировку «Бег». Apple Watch поддерживают все популярные виды тренировок, в том числе «Езда на велосипеде», «Йога», «Высокоинтервальные тренировки» и «Пеший туризм». Результаты каждой тренировки хранятся на iPhone в приложении «Активность». «Персональный тренер» на запястье помогает основательно готовиться к марафонам – каждый раз контролируя темп во время пробежки и предлагая детальную статистику по итогам тренировки. Часы фиксируют пройденное расстояние, сердечный ритм, количество потраченных калорий и отправляют всю собранную информацию в iPhone, в приложение «Здоровье», пополняя базу знаний пользователя о себе. А еще часы сообщат, если во время тренировки что-то пошло не так – например, сбился желаемый темп.

У Марии Apple Watch Nike+ Series 4, серебристый алюминий, спортивный ремешок Nike цвета «чистая платина/чёрный»





Мария Шинкевич, спортсмен-триатлет, легкоатлет, тренер по кроссфиту Так как я занимаюсь триатлоном, то использую три основных тренировки: «Бег», «Езда на велосипеде» и «Плавание». Часы порадовали меня точностью оптического датчика пульса: по сравнению с фитнес-трекерами, которые я раньше использовала, они соображают куда быстрее. А еще: наконец, во время перерывов при долгих тренировках я могу проверить уведомления мессенеджеров и почту. Или даже принять звонок, находясь в бассейне или сауне. Я замечаю, что все больше людей снимают механические часы и заменяют их спортивными — здоровье и внимание к себе в моде, и это здорово. А еще наблюдаю знакомых, которые благодаря Apple Watch стали больше двигаться и тренироваться — выполняют цели по активности, которые предлагают им часы, закрывают так называемые «кольца активности». Соревновательный и игровой элемент всегда повышает мотивацию.

Научиться ставить цели

У профессиональных спортсменов, привыкших к ежедневным тренировкам и работающих на высокие результаты, проблем с постановкой целей обычно не возникает. А вот новичкам и любителям для мотивации часто требуется тренер. В качестве наставника выступают и Apple Watch: часы делают все для того, чтобы вам захотелось лишний раз совершить пробежку. Например, идти к цели и лучшим результатам помогают кольца активности. Кольцо «Подвижность» укажет, сколько активных калорий было потрачено за день. Кольцо «Упражнения» отобразит на экране, сколько минут в день вы энергично двигались. А кольцо «С разминкой» мотивирует вставать из-за рабочего стола и делать короткие разминки в течение дня. Кстати, можно соревноваться не только с самим собой, но и с друзьями-пользователями Apple Watch, получая баллы в зависимости от своей активности в течение дня. От бессистемных пробежек и тренировок переходим к исследованию своих возможностей.

Тестировать продвинутые спортивные приложения

iPhone завоевал всеобщую любовь пользователей не только благодаря классному дизайну, удобному интерфейсу и техническим возможностям. Популярность ему прибавило и огромное множество приложений, которые выходят специально для iOS. Также и с Apple Watch – по сравнению с часами других спортивных марок они способны поддерживать самое внушительное количество сторонних программ для спортсменов. Это и социальные сети для бегунов, с помощью которых можно найти напарника для подготовки к марафону, и онлайн-тренеры, которые помогут с умом выстраивать занятия спортом. Вообще вокруг Apple Watch создается настоящая экосистема: они обзавелись друзьями в виде спортивных тренажеров разных производителей с помощью технологии GymKit. Часы соединяются с ними и получают информацию о результатах, достигнутых на велотренажере или беговой дорожке.

У Влада Apple Watch Nike+ Series 4, алюминий «серый космос», спортивный ремешок Nike цвета «чёрный/гиперфиолет»





Владислав Трушкин, баскетболист высшей лиги БК «Зенит» Я не думал, что Apple Watch — это про спорт, но они действительно полезны и для пробежек, и для работы в тренажерном зале. И оказались куда функциональнее фитнес-трекера, который я использовал до этого. Телефон и остальные гаджеты можно со спокойной душой оставлять в раздевалке: секундомер, пульсометр, а еще плеер сопряжены в одном устройстве. Я не могу надевать часы на баскетбольные тренировки или соревнования — по правилам игры нам запрещены любые аксессуары, даже кольца. Но использую их во время занятий на тренажерах, в бассейне и во время пробежки. Загружаешь на Apple Watch свой плейлист, запускаешь тренировку «Бег» — часы замеряют твои показатели, а ты погружаешься в себя и сосредотачиваешься на ощущениях.

Заботиться о здоровье

Мы уже упоминали приложение «Здоровье», в котором в безопасности хранится информация с Apple Watch, гаджетов и сторонних приложений, связанных со здоровьем и активностью пользователей. В ней четыре раздела — «Активность», «Сон», «Осознанность» и «Питание». К каждому из них рекомендовано свое программное обеспечение, которое позволит собрать наибольшее количество данных для анализа. Например, исследовать фазы сна, следить за калорийностью рациона и количеством потребляемой жидкости. А часы проанализируют статистику и возьмут ее в качестве ориентиров для постановки следующих целей. С активностью, сном и питанием все более-менее понятно. А что за раздел «Осознанность»? Он учитывает все, связанное с расслаблением, дыханием и медитацией. Кстати, если на Apple Watch настроить приложение «Дыхание», то в определенное время часы напомнят, что пришло время передохнуть и совершить дыхательную практику.

У Алины Apple Watch Nike+ Series 4, алюминий «серый космос», спортивный браслет Nike черного цвета





Алина Микрюкова, пловец, триатлет, сооснователь проекта I One Team. Неоднократный финишер серии Ironman и единственная женщина из России, финишировшая на Norseman Думаю, что Apple Watch идеально подходят для тех, кто решил начать вести спортивную жизнь: часы за всем проследят, четко зафиксируют пульс, сохранят результаты различных тренировок. Меня они выручают в длительных велотренировках: минимум потраченной зарядки при работающем GPS во время 4-часовой поездки на велосипеде и ощущение безопасности. Часы всегда рядом: ты можешь посмотреть свой маршрут и пройденные километры, ответить на срочный звонок и не путаться в проводах от наушников. Вне тренировок открыла для себя функцию с минутами осознанности — никогда не занималась йогой или дыхательными практиками, но когда на экране распускается цветок, начинаю послушно дышать в темп и слежу за ритмом сердца.

Не снимать после тренировки

А еще Apple Watch вряд ли захочется снять после того, как вышел из раздевалки спортклуба или вернулся домой с пробежки. Скорее, наоборот — без часов привычные действия совершаются уже не так привычно и легко. Apple Watch позволяют прочитать уведомления, ответить на звонки, оплатить покупку с помощью Apple Pay, слушать музыку без телефона и в удобном режиме использовать навигатор. Продуманный интерфейс понятен любому пользователю техники Apple, а вместо привычных звуковых уведомлений можно использовать тактильные, то есть пульсацию на запястье. Она при желании и разбудит вас вместо навязчивого будильника, и сообщит о новом пройденном километре, и уведомит о новом СМС. Не хочется, чтобы дисплей выглядел, как типичный экран электронных часов? Окей, вы можете выбрать из множества вариантов — в том числе сделать его похожим на циферблат спортивного хронографа. То же самое с ремешками — помимо спортивных есть кожаные и металлические браслеты бесконечного множества расцветок.

У Ростислава Apple Watch Nike+ Series 4, серебристый алюминий, спортивный ремешок Nike цвета «чистая платина/черный»





Ростислав Плечко, Ростислав Плечко, бизнесмен, общественный деятель, боксер-профессионал, чемпион России, чемпион Азии в тяжелом весе Для людей, которые активно работают в течение дня, решают миллиард задач и постоянно должны быть в курсе происходящего, Apple Watch — удобный вариант часов. Лично я могу позволить себе иногда быть не на связи, поэтому уведомления для меня не принципиальны. Больше радует возможность слушать музыку во время пробежки — не нужно брать с собой телефон, часы соединяются с AirPods или другими беспроводными наушниками по Bluetooth.

Если вы еще не убедились в том, что на следующую пробежку надо выйти уже с Apple Watch на запястье, то загляните iPort — фирменный магазин Apple Premium Reseller в Петербурге. Когда вы померяете Apple Watch Series 4, последние сомнения исчезнут. А если хотите подготовиться к марафону или как минимум к лету, присоединяйтесь к акции #iPortзаспорт: тренируйтесь, как советуют наши герои, и выигрывайте призы. С 16 мая по 13 июня вы получите восемь заданий от профессиональных спортсменов: они помогут вам выйти на новые скорости, улучшить свои результаты и добиться впечатляющих успехов. Подробные правила участия ищите на странице @iport_apple.