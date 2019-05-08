Вчера, 7 мая, Google представила новые бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL — одновременно с презентацией они поступили в продажу в 13 странах. Несмотря на низкую стоимость, 26 тысяч рублей за Pixel 3а и 31 тысяча рублей за увеличенную версию Pixel 3a XL, камеры новинок считаются одними из лучших на рынке по версии техножурналистов. К слову, в Google не отрицают — и даже сравнивают новинку с iPhone X.

Новые смартфоны стали бюджетным продолжением Pixel 3 и Pixel 3 XL, поступивших в продажу осенью 2018 года — минимальная стоимость каждой модели тогда составляла 799 и 899 долларов. Главная «фишка» новинок — 8-мегапиксельная фронтальная и 12-мегапиксельная задняя камеры, считающимися одними из лучших на рынке. В Google с техножурналистами солидарны. Промо-ролик показывает функционал камеры и сравнивает готовые снимки с изображениями, снятыми на iPhone X — попробуйте угадать, какой гаджет снял лучше.

Объем памяти Pixel 3а и Pixel 3а XL — от 64 до 128 гигабайт. Емкость аккумулятора Pixel 3а составляет 3000 миллиампер-час, Pixel 3а XL — 3700 миллиампер-час. Официально продаваться смартфоны в России не будут. Pixel 3а будет стоить от 399 долларов, а Pixel 3a XL — от 479 долларов.