Google представила новые бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL
Вчера, 7 мая, Google представила новые бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL — одновременно с презентацией они поступили в продажу в 13 странах. Несмотря на низкую стоимость, 26 тысяч рублей за Pixel 3а и 31 тысяча рублей за увеличенную версию Pixel 3a XL, камеры новинок считаются одними из лучших на рынке по версии техножурналистов. К слову, в Google не отрицают — и даже сравнивают новинку с iPhone X.
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@madebygoogle
Новые смартфоны стали бюджетным продолжением Pixel 3 и Pixel 3 XL, поступивших в продажу осенью 2018 года — минимальная стоимость каждой модели тогда составляла 799 и 899 долларов. Главная «фишка» новинок — 8-мегапиксельная фронтальная и 12-мегапиксельная задняя камеры, считающимися одними из лучших на рынке. В Google с техножурналистами солидарны. Промо-ролик показывает функционал камеры и сравнивает готовые снимки с изображениями, снятыми на iPhone X — попробуйте угадать, какой гаджет снял лучше.
Объем памяти Pixel 3а и Pixel 3а XL — от 64 до 128 гигабайт. Емкость аккумулятора Pixel 3а составляет 3000 миллиампер-час, Pixel 3а XL — 3700 миллиампер-час. Официально продаваться смартфоны в России не будут. Pixel 3а будет стоить от 399 долларов, а Pixel 3a XL — от 479 долларов.
Here’s the whole picture: #pixel3a, a radically helpful, gorgeously designed phone for everyone. Starting at just $399. #io19 pic.twitter.com/1KKB2m3PJc— Made by Google (@madebygoogle) 7 мая 2019 г.
#Pixel3a has arrived and its camera is worth all the hype and all the captures. And the best feature? Get all this for only $399.— Made by Google (@madebygoogle) 7 мая 2019 г.
✅Night Sight
✅Portrait Mode
✅Color Pop
✅Google Lens pic.twitter.com/nuzzym3Q5k
Напомним, в октябре прошлого года корпорация Google провела конференцию Made by Google, на которой показала новые гаджеты, среди которых смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, умный экран Home Hub и планшет Pixel Slate.
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