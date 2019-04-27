Компания Mail.ru Group уже этим летом планирует запуск собственного голосового помощника «Маруся» с технологиями искусственного интеллекта, а позже — оснащенную им умную колонку. По данным агенства «Прайм», которые ссылаются на источника в компании, «Маруся» предстанет перед пользователями уже в середине лета, колонка — в октябре этого года.

Сейчас в компании занимаются «оттачиванием навыков» голосового помощника — по готовности она будет интегрирована во все продукты Mail.ru Group. Сообщается, что умная колонка с поддержкой «Маруси» будет принципиально отличаться от «Яндекс.Станции» внешне, однако каким именно образом — не уточняется. В частности, рассматривался дизайн в виде кристалла с использованием стекла, однако в компании решили от этой идеи отказаться — такая форма и материал, из которого она планировалась быть выполнена, могли значительно влиять на звук и стоимость колонки.

О том, что Mail.ru Group планирует разработку собственного голосового помощника, стало известно еще в ноябре 2018 года, а его прототип был представлен в марте 2019-го — премьер-министру России Дмитрию Медведеву. «Сейчас в компании оттачивают навыки «Маруси». В конце июня-начале июля планируется ее запуск, в октябре будет колонка (устройство со встроенным голосовым помощником — прим. ред.)», — рассказал собеседник агенства. Пресс-служба Mail.ru Group, однако, в данный момент не комментирует сроки запуска и внешний вид умной колонки.