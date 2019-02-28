В США показали прямоходящего робота-курьера Digit — теперь с руками!

Homo sapiens от шестеренок является доработанным потомком робота Cassie, представленного два года назад. Он был первым прямоходящим — бипедальная модель Cassie отличалась динамическим корпусом, который позволяет роботу использовать вес и конструкцию собственного тела для удержания равновесия и ходьбы по неровным поверхностям. Тогда в целях компании было оснастить его верхней частью тела, что бы позволило использовать его в доставке, а также улучшить динамику движений.

Digit с помощью рук может поднимать и носить грузы весом до 18 килограммов. И это не все апдейты — теперь он может подниматься по лестницам, благодаря модификации нижней части тела. Agility Robotics планируют сделать его коммерчески доступным роботом. Стоимость «страшного сна работников доставки» будет объявлена в середине года, а первая партия станет доступна для продажи уже в 2020 году.