Apple показала лучшие фотографии, снятые на iPhone — посмотрите их прямо сейчас!
Корпорация Apple объявила победителей в конкурсе «Снято на iPhone» — в нем фотографы со всего мира присылали свои фотографии, сделанные на смартфон компании с самой популярной в мире фотокамерой. Снимки-победители были запечатлены на разных моделей, от iPhone 7 до iPhone XS Max, а десять лучших обещают разместить на билбордах, в розничных магазинах и на сайте Apple — публикуем триумфаторов.
Лучшими признаны снимки от авторов из самых разных стран — Беларуси, Германии, Израиля, Сингапура, США. В конкурсе приняли участие владельцы iPhone со всего мира. На фотографиях запечатлены живописные городские виды, любопытные животные, необычные отражения, красота повседневности и другие сюжеты.
В конкурсе также поучаствовала петербургский режиссер и клипмейкер Алина Пязок. «Решила первый раз в жизни принять участие в конкурсе. Apple выбирают фотографии? сделанные на айфон. Ну, вдруг им понравится», — подписала пост она.
Напомним, в свете технологического бума на гибкие смартфоны Apple запатентовала модель гибкого айфона, который гнется в обе стороны. Эта особенность будет отличать его от похожих моделей Huawei и Samsung. А еще посмотрите на список самых популярных приложений среди российских пользователей AppStore за прошедший год.
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