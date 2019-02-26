Apple показала лучшие фотографии, снятые на iPhone — посмотрите их прямо сейчас!

Корпорация Apple объявила победителей в конкурсе «Снято на iPhone» — в нем фотографы со всего мира присылали свои фотографии, сделанные на смартфон компании с самой популярной в мире фотокамерой. Снимки-победители были запечатлены на разных моделей, от iPhone 7 до iPhone XS Max, а десять лучших обещают разместить на билбордах, в розничных магазинах и на сайте Apple — публикуем триумфаторов.

Лучшими признаны снимки от авторов из самых разных стран — Беларуси, Германии, Израиля, Сингапура, США. В конкурсе приняли участие владельцы iPhone со всего мира. На фотографиях запечатлены живописные городские виды, любопытные животные, необычные отражения, красота повседневности и другие сюжеты.

В конкурсе также поучаствовала петербургский режиссер и клипмейкер Алина Пязок. «Решила первый раз в жизни принять участие в конкурсе. Apple выбирают фотографии? сделанные на айфон. Ну, вдруг им понравится», — подписала пост она.