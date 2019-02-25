Теперь точно: не путать с раскладушками! LG представила смартфон V50 с пристегивающимся экраном — свой ответ буму на сгибаемые гаджеты. Второй дисплей смартфона находится в чехле и служит дополнением к основному экрану — его можно добавить, когда он необходим, например, для мультифункциональной работы телефона.

Выставка MWC 2019 стала настоящим ящиком Пандоры для мира смартфонов — китайская компания Huawei представила новый складной смартфон Mate X, а Nokia объявила о своем возвращении новым телефоном-пентакамерой с самым большим количеством камер на рынке. Новый LG V50 поддерживает 5G (первый в линейке компании!), имеет основной ОLED-экран на 6,4 дюйма с разрешением 3120 на 1440 пикселей, а также дополнительный — на 6,2 дюйма.

За комфортную производительность устройства отвечает батарея на 4000 мАч с улучшенным охлаждением. Смартфон имеет камеры для основной съемки на 12, 16 и 12 МП и сверхширокой, телефото и обычной линзой соответственно. Селфи тоже не пострадают — фронтальная камера двойная и имеет разрешение 8 и 5 МП.

Комплектация одна — 6 ГБ оперативной и 128 встроенной памяти. А главную «фишку» гаджета — пристегивающийся дополнительный экран — обеспечивает технология Dual Screen, которая позволяет использовать подключенный экран одновременно с основным. Без задержек. Однако журналисты, протестировавшие новинку, отметили отличия в работе — экраны отстают друг от друга по цветовой температуре и углам обзора, а также программное обеспечение, установленное на LG V50, по их мнению, портит впечатления от использования смартфона.