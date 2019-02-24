Nokia возвращается: финский бренд представил новый смартфон с самым большим количеством камер

На конференции MWC 2019, где китайская компания Huawei представила свой новый складной смартфон Mate X , стало известно о возвращении Nokia на потребительский рынок. Финский бренд представил новый смартфон Nokia 9 PureView с самым большим количеством камер на рынке — их сразу пять!

У камеры нового флагмана пять фотосенсоров Zeiss, два из которых цветные, а еще два — монохромные. Каждый из них имеет разрешение 12 мегапикселей. Модули работают синхронно и улавливают в 10 раз больше света, чем камера с одной линзой.

Суммарное разрешение снимка может достигать 60 мегапикселей. Каждый раз, когда пользователь нажимает на затвор, смартфон делает пять снимков с разной экспозицией. В процессе обработки искусственный интеллект различит 1200 уровней глубины резкости, что позволяет менять точку фокусировки на уже готовой фотографии. Nokia также «подружилась» с Adobe — на девайсе предустановлен Adobe Photoshop Lightroom.

Смартфон получил OLED дисплей диагональю 5,99 дюймов, фронтальную камеру на 20 мегапикселей, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. За производительность отвечает аккумулятор емкостью 3320 мАч с быстрой зарядкой, а также возможностью беспроводной зарядки.