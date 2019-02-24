Huawei представила новый складной смартфон Mate X

В рядах складываемых смартфонов, которые впервые показали себя в конце прошлого года, пополнение. На конференции MWC 2019 китайская компания Huawei представила свой новый складной смартфон Mate X. Он больше и тоньше, чем Samsung Galaxy Fold, показанный компанией 20 февраля.

Huawei Mate X оборудован 8-дюймовым OLED-экран толщиной 5,4 миллиметра. В «режиме» смартфона новинка представляет собой устройство с двумя экранами диагональю 6,6 и 6,38 дюйма и общей толщиной 11 миллиметров. Он также поддерживает сети 5G (он один из первых устройств с подобной интеграцией), а его работоспособность обеспечивает аккумулятор на 4500 мАч со сверхбыстрой зарядкой SuperCharge 55W, которая позволяет зарядить устройство до 85% за полчаса.

Новый складной смартфон имеет тройную камеру Leica — она отвечает как за фронтальную, так и основную съемку. Также Mate X будет поддерживать одновременную работу двух SIM-карт — благодаря гибридному слоту с поддержкой карт NM Card. В первое время после старта продаж доступна будет только одна расцветка — синий Interstellar Blue с чехлом в комплекте.

В розничной продаже смартфон появится в середине года — Huawei Mate X за модель с 512 гигабайтами встроенной памяти и 8 оперативной будет стоит 2607 долларов.

Напомним, корпорация Samsung 20 февраля на презентации в Сан-Франциско показала свой первый смартфон Galaxy Fold со сгибающимся экраном. А также три новых модели линейки Galaxy S. Кроме «гибкости», у смартфона есть сразу шесть камер!