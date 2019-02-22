СМИ: Apple начинает тестирование собственных кредитных карт
Компания Apple и американский инвестиционный банк Goldman Sachs планируют совместный выпуск кредитных карт, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Карту собираются официально выпустить уже в этом году. В течение следующих недель ее будут тестировать сотрудники Apple.
«Компании надеются привлечь владельцев карт, предложив им дополнительные функции в приложении Apple Wallet, которые позволят им устанавливать цели расходов, отслеживать доходы и управлять остатком на счете», — пишет The Wall Street Journal.
Сейчас Apple получает небольшую комиссию с каждой покупки, совершенной через платежный сервис Apple Pay. При помощи собственной кредитки компания хочет увеличить этот доход, а также повысить популярность своего платежного сервиса.
Ранее стало известно, что когда Apple выпустит новый iPad Mini, черные матовые наушники и коврик AirPower.
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