СМИ: Apple начинает тестирование собственных кредитных карт

Компания Apple и американский инвестиционный банк Goldman Sachs планируют совместный выпуск кредитных карт, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Карту собираются официально выпустить уже в этом году. В течение следующих недель ее будут тестировать сотрудники Apple.

«Компании надеются привлечь владельцев карт, предложив им дополнительные функции в приложении Apple Wallet, которые позволят им устанавливать цели расходов, отслеживать доходы и управлять остатком на счете», — пишет The Wall Street Journal.

Сейчас Apple получает небольшую комиссию с каждой покупки, совершенной через платежный сервис Apple Pay. При помощи собственной кредитки компания хочет увеличить этот доход, а также повысить популярность своего платежного сервиса.

Ранее стало известно, что когда Apple выпустит новый iPad Mini, черные матовые наушники и коврик AirPower.