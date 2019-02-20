Samsung представила Galaxy Fold — первый смартфон со сгибаемым экраном и 6-ю камерами!
Корпорация Samsung сегодня, 20 февраля, на презентации в Сан-Франциско показала свой первый смартфон Galaxy Fold со сгибающимся экраном. А также три новых модели линейки Galaxy S.
В разложенном (делать это можно по вертикали) состоянии диагональ экрана Galaxy Fold составляет 7,3 дюйма (с разрешением 1536 на 2152 пикселя), а в сложенном состоянии — используется внешний экран — его диагональ составит 4,6 дюйма (с разрешением 840 на 1960 пикселей). Второй вариант превращает устройство в обычный телефон, который легко помещается в карман. Датчик отпечатка пальца, которым оснащен смартфон, расположена на торце корпуса Galaxy Fold.
Кроме «гибкости», у смартфона есть сразу шесть (!) камер: три из них расположены на задней панели телефона, две — на внутренней стороне, еще одна — на лицевой. Как пообещали на презентации Samsung в Сан-Франциско, новый Galaxy Fold станет доступен для предзаказа в России во втором квартале 2019 года.
Гаджет выйдет в 5G и LTE-версиях. Стоимость Galaxy Fold в Америке будет начинаться от 1980 долларов, российская цена пока неизвестна.
Помимо этого Samsung представила три новые модели из линейки Galaxy: S10, S10 Plus и S10e. Диагональ экрана самой большой из них — Galaxy S10 Plus — 6,4 дюйма. Galaxy S10 — 6,1 дюйма, f у Galaxy S10e — 5,8 дюйма.
В их экран встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца, в Galaxy S10e он расположен на правом торце. Galaxy S10 и S10 Plus оснащены тремя основными камерами; у Galaxy S10e на задней панели две камеры. Galaxy S10 поддерживает 5G.
Старт продаж в России — 8 марта. Стоимость Galaxy S10 составит от 69 тысяч , Galaxy S10 Plus — от 77 тысяч рублей, Galaxy S10e — от 57 тысяч рублей.
Полное видео с презентации Samsung в Сан-Франциско.
We know you know what’s coming, but soon you can see it all live. #SamsungEventhttps://t.co/q5MYx9N4FX— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 20 февраля 2019 г.
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