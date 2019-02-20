Samsung представила Galaxy Fold — первый смартфон со сгибаемым экраном и 6-ю камерами!

Корпорация Samsung сегодня, 20 февраля, на презентации в Сан-Франциско показала свой первый смартфон Galaxy Fold со сгибающимся экраном. А также три новых модели линейки Galaxy S.

В разложенном (делать это можно по вертикали) состоянии диагональ экрана Galaxy Fold составляет 7,3 дюйма (с разрешением 1536 на 2152 пикселя), а в сложенном состоянии — используется внешний экран — его диагональ составит 4,6 дюйма (с разрешением 840 на 1960 пикселей). Второй вариант превращает устройство в обычный телефон, который легко помещается в карман. Датчик отпечатка пальца, которым оснащен смартфон, расположена на торце корпуса Galaxy Fold.

Кроме «гибкости», у смартфона есть сразу шесть (!) камер: три из них расположены на задней панели телефона, две — на внутренней стороне, еще одна — на лицевой. Как пообещали на презентации Samsung в Сан-Франциско, новый Galaxy Fold станет доступен для предзаказа в России во втором квартале 2019 года.

Гаджет выйдет в 5G и LTE-версиях. Стоимость Galaxy Fold в Америке будет начинаться от 1980 долларов, российская цена пока неизвестна.