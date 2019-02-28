Телевизор-рулон, домашняя пивоварня и умный бюстгальтер: 10 технологических новинок, которые точно стоит купить

Каждый год в Лас-Вегасе проходит крупнейшая выставка потребительской электроники CES — Consumer Electronics Show. Здесь собираются все самые яркие представители индустрии — выставку ежегодно посещают в среднем 175 тысяч технократов со всего мира. Мастодонты бизнеса и молодые перспективные стартапы представляют свои разработки. «Собака.ru» выбрала гаджеты и аксессуары, которым предстоит покорить умы и сердца пользователей — записывайте.

Собака-робот от Sony (и это очень мило!) Для тех, кто не хочет «всю жизнь прожить вот так, без собаки». Sony обновили самого милого электронного пса планеты Aibo. Новая модель ERS-1000 стала более округлой по форме, а взгляд Aibo и вовсе живым и завораживающим благодаря двум OLED-дисплеям. Такой щенок способен различить в толпе незнакомцев своего хозяина, внимательно слушать его и выполнять команды. Представители компании уверяют, что робот умеет формировать эмоциональную связь со всеми членами семьи, в которой живет. Тело Aibo использует множество ультракомпактных актуаторов, позволяющих его частям тела двигаться вокруг 22 осей. Несмотря на всю техническую начинку, зарядки хватит всего на пару часов. Когда робот «устанет», то самостоятельно отправится на док-станцию «дремать» на протяжении трех часов (и правда, как живой!). Собака способна адаптироваться к людям, исследовать окружающую среду, находить вещи, которые делают ее счастливой, учиться командам и развиваться. Управление питомцем осуществляется с помощью голосовых команд, но также поддерживается и через специальное приложение — в нем можно посмотреть на мир Aibo его глазами или загрузить новые навыки. Единственный минус — его стоимость, которая начинается от 1700 долларов. Но, как говорил Малыш в мультфильме о Карлсоне: «Если я действительно стою сто тысяч миллионов, то нельзя ли мне получить хоть немного наличными... Чтобы я мог купить маленького щеночка?»

Телевизор-рулон от LG Для тех, кто любит фильмы, но не хочет превращать гостиную в домашний кинотеатр. LG нашла решение для всех, кто предпочитает смотреть кино дома. Опираясь на мнение пользователей, компания представила телевизор, который не станет бельмом на минималистском интерьере комнаты: стильный ящик-колонка легко превращается в широкоформатный телевизор. Год назад, на CES-2018, LG Display представила прототип рулонного телевизора, который можно прятать в базовой станции. LG Electronics воплотила новинку в жизнь и оборудовала ее 100-ваттной колонкой с технологией Dolby Atmos (да-да, прямо как в кинотеатре!). О меломанах тоже не забыли и внедрили в передовой телевизор двойной интеллект. Line Mode выдвигает дисплей на одну четвертую высоты и превращает его в кладезь музыкального контента, управлять которым можно с помощью Google Assistant и Apple AirPlay 2. Еще одна фишка режима — координирование умных бытовых приборов и возможность имитации звуков камина или дождя. Потребители смогут обзавестись новым Signature OLED TV R уже весной 2019 года, минимальная цена пока что — 8 тысяч долларов.

Умный бюстгальтер от Soma Для тех, кто устал часами выбирать подходящий размер. Компания Soma, специализирующаяся на производстве женского нижнего белья и одежды для дома, представила умный бюстгальтер Somainnofit, который умеет определять размер груди. Необычное белье передает информацию о своей обладательнице приложению, которое с максимальной точностью выдает размер бюста и предлагает подходящую линейку белья марки. Идея создать бюстгальтер-консультант пришла не просто так — в компании уверены, что как минимум 75% женщин носят бра неподходящего для них размера. При этом создатели утверждают, что умный Somainnofit не станет покупкой на один раз — им можно воспользоваться при любых изменениях в весе или фигуре женщины, а технологическая новинка продолжит подсказывать верный размер. Аккумулятор рассчитан на 200 измерений без возможности подзарядки. На старте продаж в интернет-магазине Soma новинку раскупили за один день — это ли не повод занести ее в свой виш-лист. Приобрести ее можно будет за 60 долларов.

Мобильный проектор от Sony Для тех, кому необходимо показать смешные видео с котиками большой компании. Проектор Sony MP-CD1 в алюминиевом корпусе имеет габариты 8 х 14 х 1,6 см и весит всего 280 грамм, а входящая в комплект гаджета подставка крепит его в зависимости от предпочтений — выводит изображение на стену или потолок над кроватью. Шума тоже не будет — встроенный в корпус кулер надежно отводит тепло и не позволяет нагреваться в процессе работы. MP-CD1 показывает изображение диагональю в 3 метра на дистанции всего в 3,5, а также в реальном времени улучшает насыщенность и яркость картинки. А если поверхность находится под наклоном, автоматически корректирует соотношение сторон и всегда выдает пропорциональный вариант. На прогрев лампы уйдет всего 5 секунд, а в качестве бонуса проектор можно использовать как power bank. В продажу такой мультифункциональный гаджет поступит уже этой весной по начальной цене в 400 долларов.

Домашняя пивоварня от LG Для тех, кто разбирается в сортах крафта, не снимая пижамы. Новинка от LG, потрясшая умы любителей холодного и крафтового — пивоваренный аппарат HomeBrew. Работает так же, как любая капсульная кофеварка. Для изготовления напитка необходимы специальные кейсы с ингредиентами (пивные дрожжи, эфирное масло из хмеля и различные ароматизаторы — их можно будет найти у сторонних компаний вроде британской Muntons, которая производит сырье для пивоваренной промышленности с 1921 года) и вода, за все остальное отвечает умная машина, работающая на алгоритме брожения, написание которого растянулось на три с лишним года. Новинка умеет варить американское IPA, светлый эль APA, английский стаут, бельгийский витбир и чешский пилзнер. Время изготовления напрямую зависит от сорта напитка, но в целом занимает не более двух недель. За процессом можно следить через специальное приложение и это, пожалуй, все, что необходимо от пользователя. HomeBrew автоматически контролирует брожение, защищает напиток от заражения дикими дрожжами, а после завершения программы самостоятельно очищается горячей водой и полностью стерилизуется — и снова готов к работе. Сейчас компания не разглашает информацию о стоимости домашней пивоварни и ее выходе на рынок.

Наушники-переводчики от Timekettle (с поддержкой русского языка!) Для тех, кто за свободное общение. Китайский стартап Timekettle показал гаджет, который точно оставит недопонимание между собеседниками в далеком прошлом. Беспроводные наушники WT2 Plus переводят в режиме реального времени с 21 языка, распознают различные английские акценты и, что немаловажно, переводят русскую речь. Устройство работает в связке со смартфоном. Гарнитура обрабатывает записанный отрезок прямой речи длиной не более 15 секунд, а за 5 секунд переводит ее на нужный язык. Использование возможно только в паре — каждый участник диалога вставляет в ухо переводчик, настраивает приложение на своем смартфоне и только после этого осуществляется перевод. Создатели планируют со временем добавить в программу еще 15 языков. Наушники работают без подзарядки 5 часов, а в паре с магнитным чехлом — до 12. На официальном сайте новый переводчик можно заказать за 219 долларов.

Подушка безопасности, которая крепится на человека, Helite Для интровертов и не только. Французы Helite на протяжении многих лет занимаются созданием подушек безопасности локальной направленности — у них уже есть разработки для пилотов небольших самолетов, мотоциклистов и любителей верховой езды. В этом году на CES изобретатели представили подушку безопасности для людей на нетипичном транспорте. Она работает также, как и установленные в автомобилях, но нацелена на спасение отдельно взятого человека в любой ситуации — будь то падение с лошади или велосипеда. Hip’ Air представляет собой пояс весом около килограмма, который крепится вокруг тела человека и моментально реагирует на падение, надуваясь. В среднем даже самое быстрое падение длится около 400 миллисекунд — Hip’ Air определяет его за 200 благодаря высокоточным гироскопам и акселерометрам и разворачивает подушку за дополнительные 80. Создатели утверждают — этого вполне достаточно для того, чтобы избежать серьезных травм таза и позвоночника. На территории Европы такая система безопасности появится уже в марте, за нее попросят 790 долларов. Просто так сложить подушку после «использования» не получится — перезарядка устройства стоит дополнительные 50. Мы присмотрелись к новинке — еще бы, зима в Петербурге выдалась по-настоящему травмоопасной.

Капа для чистки зубов от FasTeesH Для упрощения утренних ритуалов. Французы FasTeesH выпустили щетку Y-Brush, которая способна совершить «генеральную уборку» за каких-то 10 секунд. Y-Brush представляет собой сочетание капы для зубов и электрической щетки. Чистка таким нехитрым прибором происходит по методу Басса: каждый зуб делится на три поверхности и очищается по очереди ультразвуковыми вибрациями — чего не скажешь о привычной электрической щетке, которая работает за счет вибраций обыкновенных. Создатели позаботились об обладателях каждой из категорий зубов и внедрили в гаджет три степени работы — слабая, нормальная и сильная, так что процедура обещает быть максимально комфортной. На разработку необычной щетки ушло три года. Несмотря на неприятие новинки в профессиональной среде дантистов, специалисты FasTeesH в своей технологии уверены и даже провели клинические испытания — оказалось, что Y-Brush удаляет на 15% больше зубного налета, чем обычная щетка. Стоит заметить, что идея стала реальностью благодаря потенциальным пользователям — средства на реализацию собирали на краудфандинговой платформе и за год сумма оказалась в 6,5 раз больше заявленной. Новинка появится в продаже на официальном сайте компании в апреле этого года за 109 евро. Специалисты проконсультируют покупателя перед оплатой заказа и предложат один из четырех вариантов размера насадки: детский, два вида взрослых или один промежуточный.

Гибкий смартфон от Royole Для тех, кто не хочет выбирать между смартфоном и планшетом. Еще в прошлом году компания Samsung представила первый складываемый (не путать с раскладушками) смартфон, который легким движением руки превращается в полноценный планшетный компьютер. На CES-2019 малоизвестная компания Royole обошла мастодонтов бизнеса в скорости и продемонстрировала полностью функционирующий FlexPai с гибким, складывающимся пополам экраном. Гаджет оборудован 7,8-дюймовым дисплеем, работает на базе процессора Snapdragon 855 и доступен в двух версиях — с 6 и 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Смартфон оснащен двойной камерой на 16 и 20 мегапикселей. Работоспособность конструкции обеспечивает износостойкий AMOLED-дисплей, рассчитанный на 200 000 сгибаний, а также устойчивая батарея, которая помогает в этом процессе. Из недостатков — отсутствие механизма блокировки экрана, когда гаджет находится в «полноформатном» состоянии. А пока глава Royole обещает исправить недоработки и «улучшить софт», советуем присмотреться — этот гаджет вполне может стать конкурентом акулам индустрии.

Роботизированная пекарня от Wilkinson Baking Для завтраков, о которых можно не беспокоиться. Компания Wilkinson Baking создала полностью роботизированную мини-пекарню Breadbot, которая каждые 6 минут при полном отсутствии контроля со стороны ее обладателя выдает по свежей буханке хлеба. Ее максимальная работоспособность — 235 буханок в сутки, и вполне возможно, что такая новинка в недалеком будущем потеснит ручной труд и станет главным ударником производства. В Wilkinson Baking так и считают — пекарня больше нацелена на продуктовые магазины, в которых, благодаря ней, всегда можно будет приобрести по-настоящему свежую выпечку. В основе Breadbot — декомпрессор и мини-печка, которая нагнетает необходимую температуру для того, чтобы тесто и дрожжи взошли. Пользователь может самостоятельно задать параметры для выпекания любого сорта хлеба — от классического батона до цельнозернового. За все остальное машина возьмется сама — замесит тесто, даст ему дойти, разделит его на части, поместит в формы и испечет. С такой новинкой можно полностью расслабиться и не беспокоиться о маркировках — специальный сенсорный дисплей расскажет, когда была приготовлена та или иная буханка, укажет ее состав и точное время приготовления.