Исследователь приложений Джейн Манчу Вонг заявила , что Instagram тестирует веб-версию Директа. Пользователи смогут переписываться как в мобильном браузере, так и в десктопном. В настоящий момент личные сообщения можно отправлять только в мобильном приложении.

Десктопная версия Instaram запущена в 2013 году — она повторяет мобильное приложение, но с минимальным набором функций. Компания медленно добавляет туда всё новые опции, что говорит о важности сервиса для компании.

Ранее Instagram разрешил публиковать один пост в нескольких аккаунтах.