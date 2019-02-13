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Instagram тестирует веб-версию Директа

Исследователь приложений Джейн Манчу Вонг заявила, что Instagram тестирует веб-версию Директа. Пользователи смогут переписываться как в мобильном браузере, так и в десктопном. В настоящий момент личные сообщения можно отправлять только в мобильном приложении. 

 

Десктопная версия Instaram запущена в 2013 году — она повторяет мобильное приложение, но с минимальным набором функций. Компания медленно добавляет туда всё новые опции, что говорит о важности сервиса для компании. 

Ранее Instagram разрешил публиковать один пост в нескольких аккаунтах.


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