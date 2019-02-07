18-летний разработчик из Германии Лайнус Хенце нашел в macOS уязвимость, которая может открыть доступ к паролям в «Связке ключей». Для получения конфиденциальной информации он использовал приложение KeySteal, которое разработал сам.

Баг активен только на компьютерах Mac, но пароли, синхронизируемые с другими устройствами Apple, могут оказаться под угрозой при использовании iCloud и «Связки ключей».