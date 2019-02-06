ФАС намерена запретить выпуск мобильных устройств без российского ПО

Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки в законодательство, которые предусматривают обязательную установку российского ПО на смартфонах, планшетах, ноутбуках и других мобильных устройствах весом до 10 кг.

Речь идет о браузере, антивирусе, программе геопозиционирования и мессенджере. Перечень устройств, где необходимо устанавливать российское ПО, будет формировать правительство. Оно также укажет типы программного обеспечения.

Законопроект уже направлен в Минкомсвязи. «Выполнение требований по предустановке и удаляемости приложений, не влияющих на работоспособность устройств, станет одним из условий сертификации такого оборудования», — заявил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.

Ранее в России подготовили законопроект об автономном интернете. Он подразумевает создание технической возможности его функционирования без использования зарубежных ресурсов. «Собака.ru» объясняет, чем это обернется для пользователей.