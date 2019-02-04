В России снизилась цена на iPhone XR

Крупные российские ритейлеры снизили цену на смартфон iPhone XR почти на 8 %. Стоимость iPhone XR 64 ГБ снизилась с 63,99 - 64,99 тысячи рублей до 59,99 тысячи рублей в «М.Видео», «Эльдорадо», re:Store и ряде интернет-магазинов. При этом цена на сайте Apple по-прежнему составляет 66,092 тысячи рублей.

На прошлой неделе глава Apple Тим Кук рассказал о планах компании снизить цены на смартфоны в странах, где национальные валюты ослабли оп отношению к доллару.



Это второй случай на 12 лет, когда компания снижает стоимость на флагманские смартфоны. Кроме России, в аналогичной ситуации могут оказаться Турция и Бразилия.