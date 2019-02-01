18+

Samsung случайно выложил видео с новой складной моделью смартфона

Видеопрезентация складного смартфона Samsung, который еще не анонсирован, попал в сеть. Вьетнамское подразделение компании случайно выложило его и почти сразу удалило. Официальный релиз должен был состояться 20 февраля. 

 

В видео показаны Galaxy Note 9, Galaxy S9 Plus и несколько безымянных устройств, одно из которых похоже на складной смартфон Galaxy Fold, который компания презентовала в ноябре 2018 года. 

Новый смартфон отличается от своего прототипа — в нем два дисплея, один из которых располагается на внешней части. Пока что неизвестно будет ли эта версия финальной. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также