Samsung случайно выложил видео с новой складной моделью смартфона

Видеопрезентация складного смартфона Samsung, который еще не анонсирован, попал в сеть. Вьетнамское подразделение компании случайно выложило его и почти сразу удалило. Официальный релиз должен был состояться 20 февраля.

В видео показаны Galaxy Note 9, Galaxy S9 Plus и несколько безымянных устройств, одно из которых похоже на складной смартфон Galaxy Fold, который компания презентовала в ноябре 2018 года.

Новый смартфон отличается от своего прототипа — в нем два дисплея, один из которых располагается на внешней части. Пока что неизвестно будет ли эта версия финальной.