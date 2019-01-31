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Apple выпустит смартфон с лазерной 3D-камерой

В 2020 году компания Apple выпустит iPhone с лазерной 3D-камерой, пишет Bloomberg. Новая камера будет буквально сканировать всё вокруг и создавать трехмерное изображение.

Они из собеседников издания сказал, что компания уже ведет переговоры с Sony, чтобы протестировать новую систему. Камера будет работать с помощью лазерных сканеров, которые лучше охватывают дальние дистанции. 

Кроме того, на смартфонах может появится третья камера и боле мощный чип. Разработчики улучшат инструменты для создания фотографий.

Ранее стало известно, что Apple снизит цены на iPhone в странах с где наблюдается ослабление национальных валют по отношению к доллару. 

 

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