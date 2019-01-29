В приложении FaceTime нашли ошибку, которая позволяет шпионить за собеседником
В приложении Apple FaceTime нашли ошибку, которая позволяет слышать разговоры человека до того, как он поднимет трубку. Иногда телефон также позволяет транслировать видео.
Шпионить за своим собеседником можно, если добавить свой номер в групповую конференцию во время ожидания. Телефон включает камеру, если тот, кому звонят, нажимает на кнопки на боковой панели iPhone — это действие обычно используют для того, чтобы сбросить звонок.
Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ— Benji Mobb™ (@BmManski) 28 января 2019 г.
В Apple ошибку признали и пообещали выпустить обновление до конца этой недели. Пока что FaceTime можно отключить в настройках телефона.
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