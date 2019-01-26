СМИ: WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger совершат объединение

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг собирается объединить сервисы WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. О решении сообщает New York Times, ссылаясь на собственные источники. Пока что процесс слияния находится на начальной стадии, но завершение планируется на конец 2019 или начало 2020 года.

«Люди хотят, чтобы мессенджеры были быстрыми, простыми, надежными и конфиденциальными. Мы работаем над тем, чтобы встроить в большее число наших мессенджеров технологию сквозного шифрования, и изучаем способы облегчить пользователям доступ к друзьям и членам семьи между платформами», — сообщают в компании. Как сообщает «Деловой Петербург», для того, чтобы объединение стало возможным, потребуется полная трансформация функционала приложений. При этом каждый из сервисов останется независимым приложением. Так, по итогам объединения пользователь Facebook сможет отправить защищенное сообщение человеку через WhatsApp.

Во все приложения — WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger — будет вшита технология сквозного шифрования. Напомним, что компания Facebook еще в 2014 году купила приложение за 19 млрд долларов, а Instagram — в 2012 году за 715 млн. Ранее мессенджер WhatsApp на своем сайте предупредил, что перестанет поддерживать устаревшие операционные системы.