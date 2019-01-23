Xiaomi показала прототип смартфона с гибким экраном

Президент компании Xiaomi Лин Бин показал рабочий прототип смартфона с гибким экраном. В сложенном состоянии он выглядит как обычный телефон, но если разложить — похож на полноценный планшет.

Подробностей Бин не раскрыл, но отметил, что в компании создали собственную технологию гибкого экрана и адаптированную прошивку. Пока что этот прототип выглядит практичнее, чем подобные устройства конкурентов.

Ранее компания Apple запатентовала модель гибкого айфона, который гнется в обе стороны. Эта особенность будет отличать его от похожих моделей Huawei и Samsung.