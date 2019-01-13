Китайский стартап Timekettle выпустил наушники-переводчики с поддержкой русского языка

Китайский стартап Timekettle выпустил беспроводные наушники для синхронного перевода с поддержкой русского языка. Перевод осуществляется в режиме реального времени, что позволяет практически беспрепятственно разговаривать с носителями других языков.

Фото: Timekettle

Средства на реализацию проекта собрали с помощью краудфандинг платформы — настолько задумка впечатлила потенциальных пользователей. Беспроводные наушники-переводчики WT2 Plus от Timekettle способны переводить речь с 21 языка, распознавать различные английские акценты и, что немаловажно, переводить русский язык. Создатели планируют со временем добавить в программу еще 15 языков, которые будут доступны для синхронного перевода. Устройство работает в связке со смартфоном. Гарнитура переводчиков обрабатывает записанный отрезок прямой речи длиной не более 15 секунд, а за 5 секунд переводит ее на нужный язык. Использование гарнитуры возможно только в паре — каждый участник диалога вставляет в ухо переводчик, настраивает приложение на своем смартфоне и только после этого начинает осуществлять перевод.

Наушники-переводчики работают без подзарядки в течение 5 часов, но в паре с магнитным чехлом, как у Air Pods или других беспроводных наушников, производительность увеличивается до 12 часов. Новый переводчик немного уступает в цене вышеупомянутым Air Pods — на официальном сайте их можно заказать за $219, тогда как мастодонты беспроводного звучания обойдутся в $159. Гарнитура WT2 Plus от Timekettle впервые была представлена на выставке потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе. Перевод осуществляется через сервисы автоматического перевода Google и Microsoft. Как сообщает издание «Хайтек+» со ссылкой на Sydney Morning Herald, точность перевода доходит до 95%.