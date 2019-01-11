Instagram разрешил публиковать один пост в нескольких аккаунтах
В приложении Instagram для iOS появилась функция, которая позволяет опубликовать один и тот же пост в нескольких аккаунтах сразу.
Нововведение пригодится тем, кто часто вынужден публиковать фото и видео в нескольких аккаунтах: представителям разных компаний и пользователям, которые делают рекламные посты.
Instagram хочет сохранить уникальность контента, поэтому не добавляет возможность делать репосты своих и чужих записей.
Когда такая функция появится на Android — неизвестно. Но представители соцсети рассказали, что уже разрабатывают для пользователей этой операционной системы другую возможность — импорт фотографий из Google Photos.
Ранее Instagram запустил тестирование отдельных аккаунтов для блогеров и создателей контента Creator Accounts, которые будут включать в себя дополнительные инструменты, помогающие в продвижении.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.