Instagram разрешил публиковать один пост в нескольких аккаунтах

В приложении Instagram для iOS появилась функция, которая позволяет опубликовать один и тот же пост в нескольких аккаунтах сразу.

Нововведение пригодится тем, кто часто вынужден публиковать фото и видео в нескольких аккаунтах: представителям разных компаний и пользователям, которые делают рекламные посты.

Instagram хочет сохранить уникальность контента, поэтому не добавляет возможность делать репосты своих и чужих записей.