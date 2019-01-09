Apple второй раз за полгода сократит производство новых iPhone

С января по март 2019 года компания Apple сократит производство новых моделей iPhone на 10 %. За последние несколько месяцев это уже второе снижение запланированного объема.

Источники сообщают, что такое решение корпорация приняла из-за того, что в 2019 году ожидается выход нового смартфона. Издачально в первый квартал этого года должны были выйти 47048 млн новых iPhone XS, XS Max и XR, но по новым выпущены будут только 40-43 млн. Официальные представители Apple пока никак не прокомментировали эти сведения.

Напомним, в ноябре 2018 года компания сократила производство «бюджетного» iPhone XR — самой дешевой модели в линейке, представленной в сентябре. А 2 января Apple впервые за 16 лет работы выпустила прогноз о снижении своих доходов.