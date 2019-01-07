СМИ: в сети появились фотографии прототипа iPhone XL с тремя основными камерами

В сети появились фотографии прототипа следующего смартфона от Apple в линейке — у него может появиться тройная камера, как у других игроков рынка.

Издание «Палач», ссылаясь на digit.in, сравнивает будущий гаджет со смартфонами Huawei и Samsung, в свою очередь имеющим на задней панели сразу четыре камеры. Пользователи указывают на сильный дизайнервский перегруз задника смартфона, называя его «душным и неэстетичным» — прототип iPhone XL имеет три больших сенсора, вспышку и дополнительное отверстие на месте привычной камеры, как у младших представителей линейки.

СМИ ставят на то, что это только первые наброски, и корпорация Apple вряд ли будет создавать новый гаджет по образу и подобию Huawei Mate 20 Pro — смартфона одного из главных конкурентов компании. Возможно, в настоящий момент бренд только готовится реализовать систему тройной камеры и публикует в сети первые наброски, чтобы «прощупать почву».