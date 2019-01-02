WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp на своем сайте предупредил, что перестанет поддерживать устаревшие операционные системы. В первую очередь это касается Nokia S40 — на ней некоторые функции приложения могут отключиться в любое время. Помимо этого, в планах у компании к февралю 2020 года отказаться от работы на устройствах Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.

Напомним, год назад, в январе 2018 года, приложение перестало работать на устройствах с операционными системами Windows Phone 8.0, BlackBerry OS и BlackBerry 10, а в 2017-м приложения лишились владельцы смартфонов с операционной системой Nokia Symbian S60.