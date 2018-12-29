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Apple собирается выпустить гибкий айфон

Apple запатентовала модель гибкого айфона, который  гнется в обе стороны. Эта особенность будет отличать его от похожих моделей Huawei и Samsung. 

Устройство оснастят прочным и долговечным экраном, способным выдержать сотни сгибаний туда-обратно. Также у смартфона будет OLED-дисплей со специальным покрытием вместо защитного стекла. Это позволит гаджету избежать образования трещин и других повреждений.

 

В начале декабря стало известно, что компания Apple получила пантент на новый тип мягких  наушников AirPods, которые подходят и к правому, и к левому уху и имеют биометрические сенсоры.

Ранее стало известно, что корпорация займется разработкой «умного» одеяла iSheet для контроля самочувствия пользователя во сне.


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