Apple собирается выпустить гибкий айфон

Apple запатентовала модель гибкого айфона, который гнется в обе стороны. Эта особенность будет отличать его от похожих моделей Huawei и Samsung.

Устройство оснастят прочным и долговечным экраном, способным выдержать сотни сгибаний туда-обратно. Также у смартфона будет OLED-дисплей со специальным покрытием вместо защитного стекла. Это позволит гаджету избежать образования трещин и других повреждений.