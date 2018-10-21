Инсайдер: перевыпуска iPhone SE не будет

Аналитик считает, что в Купертино вводить новшества не намерены. По словам Куо, Apple не планирует никаких заметных изменений внешнего вида своих iPhone в 2019 году. 5,8-дюймовый iPhone XS, 6,5-дюймовый iPhone XS Max и 6,1-дюймовый iPhone XR будут с успехом использоваться у их обладателей. Последний во второй версии сделают с компромиссным LCD-экраном.

Forbes также попросили пролить свет на возможность выхода долгообещаемого второго поколения iPhone SE — знаменитого четырёхдюймового смартфона, который фанаты ждут уже полтора года. Инсайдер считает, что его выхода ожидать нет смысла — компания не собирается вводить его в линейку. Ранее ожидалось, что смартфон представят летом этого года. Назывались даже конкретные характеристики. На факт прекращения линейки SE указывает и то, что модель убрали из официального магазина компании.

Напомним, Apple анонсировала презентацию новых iPad и Mac 30 октября. Ожидалось, что мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса, где традиционно устраивают презентации новых продуктов купертиновской компании, но корпорация проведет новую презентацию в Бруклине.