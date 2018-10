Apple представит новые iPad и Mac на презентации 30 октября

Корпорация Apple проведет новую презентацию в Бруклине 30 октября, сообщает The Verge. По информации издания, там покажут новые модели iPad Pro и Mac.

В приглашениях, разосланных журналистам, было написано только время и место события, а также слоган «Больше в создании» («Thereʼs more in the making»). Ожидалось также, что мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса, где традиционно устраивают презентации новых продуктов купертиновской компании.

30 октября анонсируют обновленный iPad Pro. Ожидается, что у него исчезнет кнопка «домой», будет функция Face ID и новый коннектор USB-C, который придет на смену разъему Lightning. Что касается нового ноутбука Mac, то известно мало: он, скорее всего, получит 12-дюймовый экран с Retina-дисплеем.

Напомним, предыдущая презентация Apple прошла 12 сентября, на которой американская корпорация показала свои главные новинки, в том числе три новых iPhone (XS, XR и Max) и Apple Watch Series 4. Помимо этого на презентации ждали коврика для беспроводной зарядки AirPower, однако позже стало известно, у корпорации технические проблемы с реализацией продукта.