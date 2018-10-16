Конкурс от «Связного». Приз: смартфон почти за 130 тысяч рублей

Условия конкурса очень просты:

1. До 21 октября выложите свое фото в личный аккаунт в Instagram с постом, рассказывающим, на что вы готовы ради смартфона, за которым выстраиваются бесконечные очереди в первый день продаж.

2. Поставьте в посте тэги #вызовсвязному, #svyaznoy, #связной.

3. Подпишитесь на аккаунт @svyaznoy_russia.

С 22 по 28 октября три выбранных финалиста должны будут исполнить свои обещания. Тот, кто не отступится от своих слов, выиграет.

Победитель определится 29 октября, он получит сертификат на 127 989 рублей, которые сможет потратить на самый долгожданный смартфон.

Не конкурс, а сплошная польза, ведь обещания надо выполнять, а желания исполнять. Здесь же у вас есть возможность реализовать и то и другое. Дерзайте, участвуйте!